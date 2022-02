Nuova interfaccia Gmail, come attivarla da subito

Annunciato diverso tempo fa, il nuovo layout di Gmail è finalmente arrivato, anche se non per tutti. Già da oggi, infatti, sarà possibile beneficiare delle modifiche grafiche e funzionali proposte dall’aggiornamento e che cambierà il modo in cui gli utenti utilizzeranno Google Chat, Meet e Spaces, che saranno integrati in Gmail. Ecco come attivare la nuova interfaccia.

Ricordiamo che l’aggiornamento, oltre che un restyiling grafico, propone anche una nuova disposizione degli strumenti messi a disposizione da Google. La nuova visuale di Gmail, infatti, rendere centrali anche gli altri strumenti di messaggistica di Google, che fanno parte della sua suite Workspace dedicata al business: questi strumenti saranno accessibili attraverso grandi pulsanti presenti sul lato sinistro.

La nuova interfaccia è già disponibile per chi vuole testarla, mentre entro aprile diventerà di default, ma si potrà tornare indietro fino al secondo trimestre dell’anno, quando la nuova visualizzazione diventerà “l’esperienza standard per Gmail”.

Come attivare la nuova interfaccia Gmail

Per attivare la nuova interfaccia di Gmail è sufficiente premere il pulsante Prova ora che apparirà al primo ingresso nella piattaforma, non appena comparirà a schermo. Il procedimento quindi è molto semplice: al primo accesso alla casella di posta elettronica dal browser desktop l’utente vedrà apparire il pulsante in blu per testare la nuova interfaccia.

Il rollout è in corso e, come sempre, è graduale, quindi potrebbe essere necessario attendere qualche ora, o addirittura giorno, prima che appaia il messaggio di cambio layout.

Al momento è possibile rifiutare il nuovo layout, ma in caso lo si accettasse c’è sempre la possibilità di tornare indietro tramite il pulsante Impostazioni. Il cambio layout avverrà in automatico per tutti dal mese di aprile; tuttavia, fino a giugno, ci sarà la possibilità di tornare alla vecchia interfaccia, tramite la sezione Impostazioni della piattaforma.

Da notare, come la nuova interfaccia, al momento, è destinata esclusivamente agli account Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits, ai membri G Suite Basic e Business. I profili Workspace Essentials sono pertanto, almeno al momento, esclusi.