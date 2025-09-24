La nuova Nissan Micra elettrica sulle strade europee

Nissan sceglie la città e i dintorni di Rotterdam per il debutto su strada della nuova MICRA, giunta alla sesta generazione in versione 100% elettrica.

La vettura è indicata come comoda, pratica e versatile, ideale per muoversi in città e non solo.

Il pacco batterie posizionato nella parte più bassa della piattaforma EV, le sospensioni anteriori a montanti indipendenti con ammortizzatori passivi e le sospensioni posteriori multilink – configurazione tipica dei veicoli di segmento superiore – unitamente alla coppia immediatamente disponibile e allo sterzo reattivo, promettono “prestazioni dinamiche”, “maneggevolezza” e “comfort” sia in città che sui tratti misti delle strade extraurbane.

Il guidatore può personalizzare il comportamento della vettura scegliendo con un comando al volante fra le modalità di guida “comfort”, “sport” ed “eco”, che offrono diverse combinazioni programmate di potenza, coppia, risposta dell’acceleratore, taratura dello sterzo, illuminazione ambientale, colore del quadro strumenti e informazioni su questo visualizzate.

La modalità “comfort” offre il miglior equilibrio tra risposta del motore, efficienza e facilità di guida. In “sport”, si ottiene massima potenza e massima coppia, l’acceleratore è più pronto e lo sterzo più rigido. La modalità “eco”, invece, predilige l’efficienza, con risposta dell’acceleratore più morbida e sterzo più leggero, per uno stile di guida più tranquillo. Una quarta modalità disponibile, “personale”, consente di configurare ogni singolo parametro in base alle proprie preferenze.

Realizzata su piattaforma AmpR, la nuova MICRA è lunga 4 metri, larga 1,8 metri, con un passo di 2,54 metri e sbalzi ridotti. Il bagagliaio è da 326 litri estendibile fino a 1.106 litri – grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalità 40/60 – ed è possibile trainare fino a 500 kg.

La vettura è disponibile con batteria dal 40 o 52 kWh

Capacità della batteria 40 kWh 52 kWh Potenza massima 90 kW 110 kW Coppia massima 225 Nm 245 Nm Autonomia (WLTP) 317 km 416 km Peso 1400 kg 1524 kg

Se la destinazione impostata sul navigatore prevede una percorrenza superiore all’autonomia disponibile, il sistema Intelligent Route Planner di MICRA propone le stazioni di ricarica lungo il percorso, tenendo conto dell’autonomia residua, del consumo medio e pre-condiziona la batteria per ottimizzare la velocità di ricarica.

Il produttore riferisce che con il caricatore in Corrente Continua da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) il livello della batteria passa dal 15% all’80% in 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica.

La tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), permette di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, come altoparlanti, ventilatori o aspirapolvere, e la vettura è predisposta per il V2G (Vehicle-to-Grid) per scambiare energia con la rete elettrica.

Design

Il design evidenzia linee semplici e superfici pulite, caratterizzato da finiture e dettagli. I passaruota pronunciati e il baricentro basso le conferiscono un senso di robustezza e un aspetto da SUV. I cerchi da 18 pollici contribuiscono ad esaltare l’aspetto di solidità e sono disponibili in tre opzioni a seconda dell’allestimento: copricerchi “Active”, cerchi in lega “Iconic” e “Sport”.

I fari, leggermente sporgenti dalla superficie frontale della vettura, lampeggiano a ogni apertura delle portiere, mentre le luci posteriori LED sono costituite da elementi luminosi che riprendono la forma circolare di quelli anteriori.

La linea di cintura è definita da una rientranza larga circa un centimetro che corre dall’estremità del faro anteriore fino a tutta la portiera posteriore.

Sei i colori per gli esterni: Glacier White, Elegant Silver, Black Star, Noble Marine, Authentic Blue e Rebel Red – che insieme all’opzione di tetto nero danno vita a 11 combinazioni.

Gli interni sono caratterizzati da un design semplice ed elegante. Le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono riportate sul quadro strumenti configurabile da 10,1 pollici. Un ulteriore display touchscreen da 10,1 pollici, situato al centro della plancia e leggermente orientato verso il conducente, gestisce le funzioni di navigazione, audio e telefono.

Tecnologie a bordo

La nuova MICRA ha la suite di Google integrata che comprende Google Maps, Google Assistant (che tramite comandi vocali permette di controllare alcune funzioni come il climatizzatore, i sedili riscaldabili, gestire il navigatore o effettuare telefonate) e Google Play per accedere e scaricare applicazioni, ascoltare musica, podcast e audiolibri e altro ancora direttamente dal veicolo.

Tramite l’app NissanConnect Services sullo smartphone è possibile, da remoto, verificare lo stato di carica della batteria, la posizione dell’auto, la cronologia delle ricariche, gestire la temperatura dell’abitacolo e il programma di ricarica.

Sistemi di sicurezza

La dotazione di tecnologie per la sicurezza include ProPilot Assist, che comprende l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e la frenata di emergenza.

Altri sistemi di sicurezza disponibili sono la frenata di emergenza automatica, il sistema di avviso abbandono involontario della corsia, il sistema di monitoraggio del conducente, il sistema di avviso e intervento angolo cieco, la frenata posteriore di emergenza automatica, il sistema di allerta oggetti in movimento nella zona posteriore, il sistema di allerta uscita sicura dei passeggeri.

Nissan More

Con Nissan More la garanzia di MICRA si estende fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza. Nissan More è un programma di garanzia gratuito che si attiva e si rinnova a ogni tagliando di manutenzione eseguito presso la rete del produttore.

La nuova Nissan MICRA è in vendita presso i concessionari italiani, con prezzi a partire da 18.500 euro con incentivi statali.

Per tutte le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.