HARMAN completa l’acquisizione di Marantz, Denon, B&W, Boston Acoustics

HARMAN International (“HARMAN”), azienda interamente controllata da Samsung Electronics, ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Sound United, l’ex attività di prodotti audio di consumo di Masimo Corporation. Il portafoglio di marchi audio di Sound United comprende Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé e Boston Acoustics, brand che si affiancherann all’ampio portafoglio già in mano a Samsung – Harman: JBL, Harman Kardon, AKG, Mark Levinson, Arcam e Revel.

Questa iniziativa strategica segna una notevole espansione nell’attività audio principale di HARMAN e nella presenza in varie categorie di prodotti di base, compresi dispositivi audio per uso domestico, elettronica (amplificatori, componenti hi-fi, AVR), cuffie stereo e dispositivi audio per auto.

Il portafoglio di prodotti di Sound United consente ora ad HARMAN di offrire uno dei portafogli audio più completi nel settore, promettendo “una scelta più ampia, maggiore innovazione ed esperienze in tutti i contesti di ascolto”.

Sound United opererà come una Strategic Business Unit (SBU), un’attività aziendale strategica, all’interno della Lifestyle Division di HARMAN. Secondo l’azienda questa struttura assicura che “le tradizioni e le competenze di ogni marchio” rimarranno centrali alla propria identità.

HARMAN promette funzionalità migliorate, spiegando che i brand, le competenze e i talenti aggiunti da Sound United permetteranno di accelerare progressi nella tecnologia audio, ampliendo la presenza sul mercato e rafforzare la sua posizione.

Dave Rogers, presidente della divisione Lifestyle di Harman, ha in precdenza sottolineato come la fusione delle due realtà – entrambe ancorate a una lunga eredità di innovazione – permetterà di offrire una gamma di prodotti più ampia e competitiva, mantenendo al centro la qualità e l’eccellenza sonora.

Inserita sin dal 2017 nella galassia Samsung con un investimento di otto miliardi di dollari, Harman contunua a operare come società indipendente pur beneficiando delle sinergie con il gruppo sudcoreano.

