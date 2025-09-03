VolksWagen reinventa T-Roc, dettagli e prezzi per l’Italia

Volkswagen ha presentato la nuova T-Roc: completamente rinnovata, la

seconda generazione del bestseller VW in Italia vanta un design espressivo e motori ibridi innovativi. Gli interni offrono plancia di nuova concezione, schermo dell’infotainment da 12,9″ di serie su tutti gli allestimenti italiani e un’illuminazione ambientale che promette “un’atmosfera da salotto”.

Inoltre, la T-Roc offre più spazio per interni e nel bagagliaio. Completano l’offerta i nuovi sistemi di assistenza e le tecnologie derivate dalle classi di veicoli superiori. Ne sono un esempio il Travel Assist e il rotore per il controllo dell’esperienza di guida.

Le prevendite della nuova T-Roc in Italia sono già iniziate, con prezzi di listino a partire da 33.900 euro per la mild hybrid 1.5 eTSI da 85 kW/115 CV in allestimento Life, mentre l’arrivo nei concessionari italiani è previsto a gennaio 2026.

Seconda generazione con un nuovo design

Il design mantiene il caratteristico DNA T-Roc con la parte posteriore simile a una coupé e maggiore dinamicità sfruttando i 12 cm in più di lunghezza rispetto al modello precedente.

Negli allestimenti Style e R-Line, i nuovi fari a LED anteriori sono collegati al logo Volkswagen illuminato di bianco da una striscia luminosa e anche il posteriore della

T-Roc presenta una traversa a LED continua con un logo Volkswagen illuminato di rosso.

Interni di qualità

Gli interni sono stati migliorati, prevedono superfici morbide e tecnologie innovative. Ad esempio, il pannello del cruscotto è rivestito in un tessuto di nuova concezione, che promette un’atmosfera in stile lounge insieme all’illuminazione di fondo.

La nuova T-Roc adotta varie caratteristiche dei modelli più grandi Tiguan e Tayron, come l’ultima fase evolutiva del rotore di controllo che può essere utilizzato per selezionare, tra le altre cose, i profili di guida e controllare il volume.

L’head-up display opzionale permette di proiettare informazioni come la velocità o pittogrammi di navigazione direttamente sul parabrezza di fronte al guidatore.

Spazio fino a cinque persone

Lo spazio è adatto per lunghi viaggi e famiglie. Anche se nella parte anteriore sono sedute persone più alte di 1,85 m, i passeggeri di statura simile possono sedersi comodamente nella parte posteriore grazie ai 12 cm in più aggiunti alla lunghezza.

Sarà inoltre disponibile per la prima volta nella versione Style un sedile ergoActive regolabile in 14 posizioni con funzione di massaggio. Il volume del bagagliaio aumenta di 30 litri, raggiungendo i 475 litri con carico fino all’altezza degli schienali dei sedili posteriori.

MQB evo

Dopo l’attuale Tiguan (debutto nel 2024) e Tayron (debutto nel 2025), la nuova T-Roc è il terzo SUV di Volkswagen a basarsi sulla piattaforma trasversale modulare MQB evo, beneficiando dei relativi sviluppi hardware e software. Tra questi, un nuovo livello di

sviluppo dell’assistente alla guida Travel Assist, che non solo supporta i cambi di corsia automatici, ma può anche reagire in maniera ancora più predittiva ai limiti di velocità.

La nuova T-Roc è dotata anche di sistemi come il Park Assist Pro. Questo utilizza la funzione di memoria per parcheggio completamente automatico su distanze fino a 50 metri e consente di utilizzare uno smartphone per guidare il veicolo dentro e fuori dai parcheggi.

Il sistema di avviso di uscita Exit Warning è di serie sulla gamma italiana e avvisa gli occupanti prima dell’apertura delle portiere che auto o biciclette si stanno avvicinando da dietro.

Mild hybrid di serie

La nuova T-Roc sarà disponibile sul mercato italiano esclusivamente con motori ibridi turbo benzina. Per il lancio, sono disponibili due propulsori mild hybrid da 48 V (1,5 eTSI) da 85 kW (115 CV)1 e 110 kW (150 CV). A questi si aggiungeranno in futuro due sistemi di propulsione full hybrid che sono stati sviluppati interamente da zero. Tutti i motori fin qui menzionati hanno la trazione anteriore.

Come per il modello precedente, anche la nuova T-Roc sarà disponibile in seguito con la trazione integrale 4MOTION, in combinazione con il turbobenzina TSI da 2,0 litri, che sarà offerto come mild hybrid (mHEV). In futuro sarà disponibile anche una T-Roc R come variante più potente al vertice della gamma. Tutti i mild hybrid 1.5 e 2.0 sono dotati di serie del cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

