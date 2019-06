Nuovi iMac già in sconto su Amazon

I nuovi iMac sono già in sconto su Amazon. I desktop all in one che Apple ha aggiornato con nuovi e più potenti processori, sono scesi in queste ore di prezzo e ora costano fino al 7% in meno del prezzo di listino. Ecco qui di seguito i costi (tra parentesi il prezzo ufficiale Apple).

Anche se gli sconti, percentualmente sono modesti (fatto salvo per il modello da 23, GHz), dal punto di vista dello sconto in euro,i è importante. È anche importante il fatto che queste macchine sono state appena rilasciate e che in circolazione gli sconti sono rari e quando ci sono, non sono mai del livello praticato da Amazon.