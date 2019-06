OLED LG 55” E8 top di gamma in super offerta a 1.099 Euro su ebay con Yeppon

Se non cercate l’ultimissimo modello sul mercato ma volete acquistare un TV OLED da 55” con un super processore in grado di gestire film d’azione e giochi, un fantastico impianto audio e Alexa + Assitente Google integrati, Il rivenditore Yeppon offre un mega sconto sul modello LG da 55” E8.

Si tratta di uno dei modelli top dello scorso anno che offre un potente processore alpha9 al cuore del sistema operativo WebOS 4.0 per assicurarvi il massimo della fluidità nella gestione dei contenuti più difficili ed una velocità di risposta immediata in qualsiasi situazione.

Lo scorso anno avevamo provato il modello B8 (oggetto del precedente mega – sconto che ora si trova a circa 1033 Euro sempre su eBaY) ma E8, testato dalla nostra redazione presso la sede di LG, è superiore in diversi campi ed offre un impianto audio di livello che non vi costringerà ad acquistare un sistema separato per abbinare al meglio delle immagini anche un suono corposo e presente.



Il modello E8 si trova normalmente in commercio super scontato a circa 1.740 Euro (il prezzo di listino era di 2.990 Euro all’uscita) e questo offre rilievo all’offerta eBay di Yeppon. L’offerta è come di consueto su un numero limitato di pezzi e vi consigliamo quindi di approfittarne vista la qualità intrinseca del prodotto e l’affidabilità del venditore.

Quella che vedete qui sotto è una carrellata di immagini che vi mostra l’interfaccia in comune tra B8 ed E8

Le caratteristiche principali del TV (trovate la scheda completa su questa pagina del sito LG)

Gli E8 rappresentano i top di gamma degli OLED 2018 con speaker integrati (la serie W8 aveva la sound bar separata): la soundbar integrata è a 4.2 canali con 60 W totali e 20 W per il subwoofer. Il Dolby Atmos viene gestito direttamente tramite gli speaker integrati.

WebOS è nella versione 4.0 e a bordo c’è ThinQ AI con supporto ad Alexa e Assistente Google con ricerche contestuali e funzionalità Smart Hub.

Ed ecco il link per l’offerta per il modello LG 55 E8: lo acquistate a 1099,99 Euro su ebay.

E questo il link per il modello LG 55 B8 se volete risparmiare qualcosa con prestazioni inferiori soprattutto in campo audio a 1033,99 Euro su ebay.