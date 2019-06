iPhone XR al prezzo più basso di Amazon: 683€

Dopo iPhone XR da 128 GB andato in sconto ieri ad un prezzo minimo mai visto, oggi tocca all’iPhone XR 64 GB prendersi le luci della ribatta con un prezzo anche questo mai visto: 683 euro. Lo sconto, ovviamente lo pratica Amazon su alcuni dei colori del telefono della Mela e anche grazie al classico “sconto nel carrello”.

Il telefono che potete comprare a questo prezzo speciale è quello che conoscete, sintetizzato così nella scheda Amnazon

Display Liquid Retina (LCD) da 6,1″

Resistenza a polvere e acqua di grado IP67 (profondità massima di 1 metro fino a 30 minuti)

Fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP; modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità e Smart HDR

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione

Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi)

iOS 12 con Memoji, monitoraggio del tempo di utilizzo, comandi rapidi di Siri e FaceTime di gruppo

In sconto ci sono

Se per caso vi state chiedendo se davvero questo sconto è conveniente fatevi un giro su eBay e date una occhiata a quando costa questo modello presso rivenditori magari molto seri, ma non autorizzati da Apple al contrario di Amazon, e che vendono cellulari di importazione. Rivenditori che non possono per varie ragioni applicare le stesse condizioni di vendita di Amazon e le stesse politiche di restituzione. Scoprirete che la differenza di prezzo spesso non c’è e quando c’è è minima e non parteggia certo i vantaggi di comprare da Amazon.