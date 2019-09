Nuovi iPod touch in forte sconto su Amazon: -28%

A distanza di poche settimane dal lancio ufficiale, continuano a muoversi i prezzi sui nuovi iPod touch. Amazon sconta anche questa settimana i due tagli entry level, quello da 64 Gb e quello da 128 GB. Ecco qui i migliori prezzi che abbiamo trovato

Ricordiamo che gli iPod touch sono differenti rispetto a modelli precedenti solo per il processore. Nel caso del vecchio modello si trattava dell’A8, il modello più attuale usa il processore A10 ancora attuale; viene impiegato nell’iPhone 7 e 7Plus. Questo permette di gestire funzioni presenti negli ultimi sistemi operativi iOS come FaceTime di Gruppo e offre ovviamente la compatibilità con iOS 13 prossimo venturo.

Potete utilizzare iPod touch per tanti scopi in cui la telefonia non è necessaria, App, giochi, musica e come controller touch taskabile per un impianto Homekit.

In sconto, oltre ai due modelli sopra elencati, ci sono anche altri colori anche se il livello dello sconto è inferiore.

