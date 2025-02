Audi, nuovi nomi per comprendere meglio le motorizzazioni termiche ed elettriche

Pubblicità

Audi ha fatto sapere di voler affinare la nomenclatura dei propri modelli “in funzione della standardizzazione globale dei mercat”i. In futuro, il formato alfanumerico fornirà un’identificazione immediata delle dimensioni e del posizionamento di ciascun modello. Il nuovo orientamento sostituisce la precedente distinzione tra veicoli elettrici e vetture termiche legata ai numeri pari o dispari.

“La nuova nomenclatura consentirà alla Clientela di orientarsi in modo estremamente intuitivo all’interno del portfolio di prodotti, identificando immediatamente dimensioni e posizionamento delle vetture”, spiega Marco Schubert, Membro del Board di AUDI AG per le Vendite e il Marketing.

In futuro, il naming dei modelli sarà esclusivamente alfanumerico, composto da una o più lettere e da un numero. Le lettere A e Q continueranno a identificare, rispettivamente, le vetture a pianale basso e a pianale alto (SUV). I numeri consentiranno una chiara classificazione indipendentemente dal tipo di propulsione. La precedente distinzione tra tecnologie elettrica e termica, basata sui numeri pari e dispari, non è più valida.

Grazie alla nuova identificazione legata a dimensioni e posizionamento, i modelli full electric potranno condividere con i veicoli termici la medesima combinazione di lettere e numeri. La differenziazione sarà legata alla diversa nomenclatura dei body type – ad esempio Avant, Sedan o Sportback – e alla sigla identificativa dei sistemi propulsivi: e-tron (full electric), TFSI e (plug-in), TFSI (benzina) e TDI.

Il primo nuovo modello a recepire tale nomenclatura sarà la nuova generazione di Audi A6 con tecnologia termica. Il modello è testimonianza della lunga storia di successo del marchio nel segmento high-end e sarà presentato a livello mondiale il 4 marzo. Grazie alla sigla identificativa del sistema propulsivo, ad esempio Audi A6 Avant TFSI o TDI, il modello sarà chiaramente identificabile rispetto ad Audi A6 Avant e-tron, full electric. Non sono previsti cambi di nomenclatura retroattivi per i modelli già in vendita.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.