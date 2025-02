Apple ha rilasciato una nuova versione di iOS 18.3 per iPhone 11

Pubblicità

Apple ha rilasciato una versione aggiornata dell’update a iOS 18.3 pensata per gli utenti di iPhone 11, ‌iPhone‌ 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

La “build” di questa versione è la 22D64 (quella per gli altri iPhone è la build 22D64).

Questo update, come accennato, è disponibile esclusivamente per gli utenti di iPhone 11. L’aggiornamento integra una novità relativa all’app Calcolatrice: la ripetizione dell’ultimo calcolo matematico premendo due o più volte il tasto uguale (ad esempio: 5+5=10, premendo di nuovo “=” viene sommato ancora 5 all’ultimo risultato, e così via). È stato risolto un con l’app Musica per cui la riproduzione audio continuava fino al termine di un brano anche dopo aver chiuso l’app.

Se avete un iPhone 11, potete scaricare l’aggiornamento aprendo Impostazioni, da qui “Generali” e la voce “Aggiornamento software”: dopo qualche secondo è possibile visualizzare e installare gli aggiornamenti disponibili.