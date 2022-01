Nuovi termostati Wi-Fi e 4G LTE e nuovo design per Vimar

Design elegante, linee pulite ed essenziali, spessore ridotto ed ergonomia funzionale. Queste sono le caratteriastiche principali del termostato Smart da parete sviluppato da Vimar su due tecnologie: con connettività Wi-Fi e 4G LTE, per essere collegato sia alla rete interna della casa che alle reti mobili di ultima generazione.

Facile da utilizzare grazie ai comandi intuitivi, il nuovo termostato si presenta con un display, animato a matrice di LED che ne facilita la lettura anche a distanza. La luminosità è regolabile su tre diversi livelli per offrire sempre il massimo comfort visivo.

Il display riporta solamente l’indicazione della temperatura che, grazie a un lieve movimento basculante del frontalino, può essere impostata semplicemente facendo una breve pressione sul lato superiore o inferiore del termostato. Una lieve animazione movimenta i numeri che indicano i gradi della temperatura facendo così visivamente capire se l’impianto è in riscaldamento o raffrescamento.

Tutte le informazioni relative allo stato di connessione e a quello funzionale sono delegate alle icone, discretamente illuminate, presenti su entrambi i lati del termostato che lasciano così pulito il fronte del dispositivo.

Con uno sguardo è possibile conoscere immediatamente lo stato di connessione al cloud, alla rete Wi-Fi, per sapere se il relè è attivo e quindi l’ambiente si sta portando in temperatura o per verificare l’attivazione, nella versione 4G LTE, dell’eventuale uscita ausiliaria. Il tasto multifunzione, posizionato sotto la cornice del lato inferiore, permette inoltre di accedere a una serie di funzioni supplementari quali, ad esempio, la scelta tra gradi Celsius o Fahrenheit.

Come tutti i prodotti smart di Vimar, il nuovo termostato smart da parete è controllabile da remoto tramite app View attraverso la quale è possibile sia configurarlo, con l’ausilio di un wizard guidato, che gestirlo mediante widget.

Ricodiamo che con la nuova release dell’app View è possibile gestire da un’unica schermata non solo più termostati all’interno della stessa abitazione ma anche più impianti. La sezione energia permette inoltre una maggior consapevolezza della richiesta energetica fornendo il tempo di funzionamento dell’impianto.

L’integrazione con Amazon e Google assicura infine il controllo locale o remoto tramite voce, mentre quella con il protocollo IFTTT (If This Than That) permette di creare piccole logiche e far interagire tra loro centinaia di dispositivi connessi.

Per maggiori informazioni su disponibilità e prezzi e per la brochure dedicata vi rimandiamo a questa pagina del sito di Vimar.

Vi ricordiamo che su Macitynet abbiamo provato il sistema domotico Vimar View compatibile anche con Homekit.