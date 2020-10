Nuovo iPad 8 pronta consegna e con sconto su Amazon

Gli iPad 8 a qualche giorno di distanza dal lancio sono ancora scarsamente disponibili tanto che su Apple Store la spedizione è prevista tra venti giorni e un mese ma se andate su Amazon non solo l’avrete subito ma otterrete anche un piccolo ma gradito sconto: 369 euro invece che 389 euro…

iPad 8, recensito da Macitynet qui, lo ricordiamo è il più accessibile degli iPad. Nella nuova versione non cambia il design ma migliora dentro grazie al processore A12 Bionic – con CPU a 6 core e GPU a 4 core – accompagnato dal Neural Engine di seconda generazione, promettendo un aumento della velocità fino al 40% e potenza raddoppiata per quanto riguarda la gestione della grafica, quindi in special modo sia coi i videogiochi che con il montaggio video e il fotoritocco. Secondo Apple è «Due volte più veloce dei notebook Windows, tre dei tablet Android e sei volte più veloce dei Chromebook di Google».

Le caratteristiche di base sono quelle che conoscete

display Retina da 10.2 pollici

Chip A12 Bionic con Motore Neurale

Supporto per Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard

Fotocamera posteriore da 8 MP, videocamera anteriore FaceTime HD da 1,2 MP

Altoparlanti stereo

Come dicevamo sull’Apple Store tutti i modelli sono in ordine ma con consegna molto in là nel tempo; non saranno spediti prima del 3 novembre o addirittura il 10. Ma su Amazon il modello da 32 GB in grigio siderale arriva a casa vostra domani, e in più potete avere uno sconto di 20 euro. Non è molto, ma sommando al fatto che Amazon spedisce subito ce n’è abbastanza per ordinare qui invece che su Apple Store

Click qui per comprare a 369 invece che a 389 €.