Apple Store riapre, iniziano i preordini iPhone 12, 12 Pro e iPad Air 4

Il giorno X degli appassionati iPhone inizia ora: a distanza di alcune ore dall’aggiornamento Apple Store torna disponibile online per l’inizio preordini iPhone 12: qui tutto quello che c’è da sapere e i collegamenti per preordinali subito tramite Apple oppure anche da Amazon (qui per iPhone 12 e invece qui per iPhone 12 Pro).

Insieme ai nuovi smartphone Apple è possibile preordinare anche iPad Air 4 da questa pagina di Apple Store online.

Come accade per ogni nuova generazione, chi vuole mettere subito le mani sui terminali Apple di quest’anno deve fare in fretta. Quest’anno forse anche più del solito, visto che non è dato sapere quali siano i livelli di scorte e produzione, iniziata con alcune settimane di ritardo a causa della pandemia di Coronavirus.

L’aggiornamento di Apple Store online per i preordini iPhone 12 riguarda esclusivamente due modelli: iPhone 12 e iPhone 12 Pro, entrambi con display OLED da 6,1”, entrambi in consegna e nei negozi a partire da venerdì prossimo 23 ottobre.

Invece per chi desidera il più piccolo iPhone 12 mini o il colosso iPhone 12 Pro Max occorre attendere fino a venerdì 6 novembre per i preordini e poi venerdì 13 novembre per consegna e disponibilità nei negozi.

Sulle pagine di macitynet trovate guide e consigli per scegliere il modello ideale senza aver mai visto prima dal vivo i nuovi terminali Apple. In questo articolo trovate il confronto delle dimensioni di tutti gli iPhone più recenti, utile per farsi un’idea di ingombri e dimensioni dei nuovi iPhone 12 rispetto ai modelli precedenti che gli utenti hanno posseduto e maneggiato per anni.

Invece in questo articolo trovate una serie di consigli e pratiche da seguire per preordinare iPhone 12 e iPhone 12 Pro sia su Apple Store online che su Amazon.

Infine, sempre sul nostro sito web, trovate tutto quello che c’è da sapere sui nuovi terminali Apple 5G per specifiche tecniche, funzioni, caratteristiche e differenze tra modelli.