Nvidia, il calore fonde il connettore di alcune GeForce RTX 4090

Con le schede video GeForce RTX 4000, e in particolare il modello RTX 4090, Nvidia ha cominciato a sfruttare un connettore di alimentazione denominato 12VHPWR, pensato per fornire direttamente fino a 600W alle schede video, sfruttando lo standard ATX 3.0 e il connettore stesso: una presa compatta che dovrebbe sostituire i vecchi connettori a 6 e 8 pin usati da anni (si usavano anche sui vecchi Mac Pro come alimentazione ausiliaria per le schede video).

Non è dato sapere se Apple sui futuri Mac Pro di cui si vocifera da tempo permetterà di sfruttare schede video PCI Express, ma sta facendo intanto notizia un problema riscontrato da alcuni utenti che porta alla fusione del cavo di alimentazione 16 pin abbinato alle schede Nvidia GeForce RTX 4090.

Per il nuovo connettore, ancora prima della commercializzazione di schede video che ne prevedevano l’uso, era stato indicato il problema: il consorzio PCI-Express aveva paventato possibili inconvenienti da punto di vista della sicurezza a causa delle possibili sovracorrenti. In effetti far passare 600W in un cavo così sottile non sembra una buona idea.

Non è chiaro quanti problemi di surriscaldamento e fusione del connettore si siano verificati ma secondo le teorie più accreditate il problema risiede in connettore e adattatori (alcuni di qualità discutibile) usati da alcuni produttori, altri riferiscono di un problema nel socket stesso. Il cavo con il connettore viene spesso fatto passare seguendo un percorso contorto che può portare al parziale distaccamento alla base del connettore stesso, provocando problemi con l’innalzamento delle temperature.

Nvidia sta intanto valutando il da farsi; il consiglio della maggior parte degli esperti è quello di verificare che il connettore sia ben saldato. Si tratta di un inconveniente che mette ad ogni modo in luce l’assurdità della corsa verso schede video che richiedono 450W o anche più, alimentatori adeguati e tutto ciò che questo comporta.

