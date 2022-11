AOVOPRO ESMINI, monopattino elettrico super-leggero in offerta

Se avete già avuto esperienza coi monopattini elettrici e non vi hanno ancora convinto, date un’ultima chance ad AOVOPRO ESMINI perché questo modello, attualmente in sconto a metà prezzo, potrebbe farvi cambiare idea.

Perché è speciale

La specifica più interessante è il peso: si attesta intorno agli 8,7 chilogrammi ed è quindi tra i più leggeri che si trovano attualmente in commercio (fate conto che è pressapoco il peso di un pacco di 6 bottiglie d’acqua da 1,5 litri ma distribuito su una superficie maggiore, quindi se ne avrà una percezione molto diversa).

Scegliere un monopattino leggero significa farsi accompagnare nella vita di tutti i giorni da un veicolo che potete facilmente sollevare e trasportare lungo una rampa di scale, salirlo e scenderlo dall’autobus e portarlo in ufficio senza sforzo, quindi con la certezza di usarlo davvero in ogni occasione senza mai pentirsene.

Caratteristiche tecniche

Il resto delle specifiche si allinea a quello di altri modelli elettrici attualmente in commercio. Il motore da 250 Watt è in grado di spingere fino a 25 chilometri orari, ma è possibile anche diminuire la velocità a 20 o 12 Km/h. La batteria promette fino a 15 chilometri di autonomia con una sola carica, e poi per ricarsi completamente impiega circa 4 ore.

Le ruote sono da 5 pollici e il telaio è realizzato in lega di alluminio, materiale che in questo senso aiuta a contenere il peso di cui abbiamo già ampiamente parlato. Da chiuso occupa uno spazio di 84 x 30 x 15 centimetri e quindi entra facilmente nel bagagliaio dell’auto, mentre il manubrio è regolabile a 94, 99 oppure 104 centimetri di altezza.

Riesce a trasportare una persona per un massimo di 100 chilogrammi di peso e si collega tramite l’app AovoPro (per iPhone e Android) dove è possibile leggere varie statistiche tra cui velocità, chilometri percorsi e via dicendo, ma anche bloccarne l’accensione per impedirne l’uso in caso di furto.

Tra le particolarità di AOVOPRO ESMINI, la scheda madre con schema diverso rispetto a quello dei monopattini concorrenti: la società spiega infatti che questo veicolo è in grado di accelerare e frenare con dolcezza, rendendo l’uso del monopattino molto più sicuro rispetto a quelli che invece rispondono ai comandi in maniera brusca e agitata.

A proposito di frenata, usa un freno a disco sulla ruota posteriore e uno elettrico per quello anteriore.

La promozione

Il monopattino elettrico AOVOPRO ESMINI costa 201,96 € ma al momento è scontato del 53%, quindi lo pagate 429,71 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.