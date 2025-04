Sconto Aqara G5 Pro, videocamera matter con Ai che vede e ascolta a 161,99 €

Pubblicità

E’ probabilmente la telecamera più avanzata dal punto di vista delle comunicazioni ed oggi è in sconto su Amazon. Parliamo della recente Aqara Camera Hub G5 Pro, un sistema di sorveglianza domestico cui tutti stanno guardando come riferimento, è in offerta a 161,99 € invece che 199,99 €.

La G5 Pro non è solo una videocamera: è un hub per la casa intelligente, con supporto nativo a Thread, Matter, Zigbee, e integrazione con Apple HomeKit Secure Video, Google Home, Alexa e SmartThings. In pratica, può diventare il cuore di na smart home, comunicando con sensori, luci, prese e altri accessori compatibili.

Tra i suoi punti di forza c’è la qualità video: risoluzione 4MP, sensore da 1/1.8” con apertura f/1.0 e visione notturna a colori. Anche al buio, grazie al faretto LED dimmerabile integrato, la G5 Pro restituisce immagini nitide e realistiche.

Il punto di forza è l’intelligenza artificiale gestita in locale: la G5 Pro riconosce volti, pacchi, veicoli, animali, ma anche suoni specifici come allarmi o pianti di bambini. Il tutto senza appoggiarsi al cloud, quindi maggiore privacy.

Completano la dotazione 8 GB di memoria eMMC cifrata, possibilità di archiviazione su NAS, cloud o tramite RTSP, audio bidirezionale e una modalità privacy che disattiva completamente la videocamera quando rientri a casa.

Può connettere fino a 80 periferiche Aqara Zigbee o 40 periferiche Thread se non in comune, oppure 20 sottodispositivi Aqara Zigbee e 20 sottodispositivi Thread in una rete mista. In questa versione è alimentata via POE (Power over Ethernet) dal collegamento semplificato: il cavo di rete funziona anche da alimentazione anche se dovete disporre di uno switch in grado di fornire alimentazione adeguata dall’altro capo della rete. Per semplificare l’alimentazione in assenza di un cavo POE si può utilizzare la porta a bordo di tipo USB-C da 5 V e 2A.

Questa videocamera di alto livello, costerebbe 199,99 euro. Amazon oggi la vende a 161,49€