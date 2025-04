iPadOS 19 farà cambiare marcia ad iPad, meno iPhone più Mac

Pubblicità

Le novità dell’interfaccia di iOS 19 le troveremo anche su iPadOS 19 dove però avranno un riverbero anche sul modo con cui si usa il tablet Apple. Ce lo dice il solito Mark Gurman in un articolo apparso oggi nella sua newsletter PowerOn, la stessa dove si parla di Vision Pro.

Il giornalista americano, una delle rare fonti affidabili quando si tratta di anticipare il futuro della Mela, spiega che il nuovo sistema operativo darà ad iPad una svolta importante trasformandolo in qualcosa che può offrirsi come una alternativa al Mac e non più qualcosa che assomiglia solo ad un grande iPhone.

Le novità estetiche già anticipate per iOS 19 — come la nuova interfaccia “Solarium” — migreranno anche su iPadOS, ma con un impatto più ampio: non solo estetico, ma funzionale.

Secondo le prime indiscrezioni, l’aggiornamento punterà su tre pilastri:

Multitasking più avanzato

Gestione delle app in finestre

Un’interfaccia più simile a quella di macOS

Immaginiamo la possibilità di ridimensionare, spostare e sovrapporre finestre come su un Mac, ma con una logica pensata per il touch. In questo scenario Stage Manager, spesso criticato per macchinosità e problemi di flessibilità, potrebbe finalmente diventare qualcosa di più naturale, e soprattutto utile anche per chi lavora intensamente con il tablet.

Con iPadOS 19, Stage Manager, dice Gurman, potrebbe essere ripensato alla radice, diventando qualcosa di più vicino a Mission Control o Spaces su Mac: finestre libere, ridimensionabili, spostabili, sovrapponibili — ma tutto con un’interazione touch ottimizzata.

Tutto questo si inserisce nel più ampio progetto di Apple già accennato quando abbiamo parlato di iOS 19: uniformare visivamente e concettualmente i suoi sistemi operativi.

L’obiettivo è servire e supportare il lancio dei nuovi iPad Pro con chip M5, provando a colmare quel fossato che divide hardware e software con il sistema operativo che per sua natura al momento non è in grado di trarre il meglio da una piattaforma molto potente.

Apple presenterà ufficialmente iPadOS 19 alla WWDC 2025, la sua conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, in programma a giugno. Come da tradizione, subito dopo l’annuncio sarà disponibile una prima beta per sviluppatori, seguita nel corso dell’estate da versioni beta pubbliche.

Il rilascio definitivo è atteso per settembre 2025, in concomitanza con il lancio di iOS 19 e dei nuovi modelli di iPhone e iPad. È in quel momento che potremo toccare con mano tutte le novità, a partire dalla nuova interfaccia fino alle funzionalità evolute di multitasking.