Bilancia smart eufy C20 a 29,99€, analisi corporea completa anche su smartphone

Monitorare la salute in modo smart e completo è oggi ancora più semplice grazie alla

bilancia intelligente eufy C20, disponibile a soli 29,99€ invece di 45,99€ su Amazon.

Analisi corporea completa e sincronizzazione con iPhone

Con 16 parametri biometrici, memoria integrata e piena compatibilità con iPhone, rappresenta una soluzione evoluta e accessibile per chi desidera tenere sotto controllo il proprio benessere.

La eufy C20 utilizza la tecnologia BIA a multi-frequenza per fornire una lettura dettagliata di peso, massa grassa, massa muscolare, BMI, acqua corporea e molto altro. Una delle funzioni più apprezzate è la sincronizzazione diretta con l’app Salute di Apple: basta aprire l’app eufyLife nelle vicinanze mentre si sale sulla bilancia per inviare automaticamente tutte le misurazioni all’iPhone, senza dover premere nulla.

La connessione Bluetooth è confermata da un’icona visibile sul display, e l’integrazione con Apple HealthKit consente anche l’utilizzo di app di terze parti.

Funzionale, discreta e adatta a tutta la famiglia

La bilancia salva localmente le misurazioni anche quando lo smartphone non è presente, per poi sincronizzarle alla successiva connessione. In questo modo è possibile pesarsi in autonomia e recuperare lo storico completo senza perdere dati.

Inoltre, è possibile disattivare alcune funzioni (come la rilevazione del battito cardiaco) se si preferisce affidarsi ad Apple Watch.

Il design minimale in vetro temperato si adatta a qualsiasi ambiente, mentre la possibilità di creare profili multipli la rende adatta a un uso familiare.

Prezzo competitivo e qualità garantita

Rispetto ad altri modelli della stessa fascia, la eufy C20 offre

un’esperienza d’uso superiore grazie alla combinazione tra precisione, connettività e semplicità.

Il marchio eufy, parte dell’ecosistema Anker, è noto per l’affidabilità dei propri dispositivi.

L’attuale prezzo di 29,99€ su Amazon rappresenta un’occasione concreta per portare in casa una bilancia smart completa, compatibile con iPhone e integrata nell’ecosistema Apple