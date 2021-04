Offerta dock ricarica 5-in-1 con stand magnetico, per ricaricare l’impossibile

Se siete alla ricerca di un accessorio per tenere in ordine tutti i vostri dispositivi, e ricaricarli allo stesso tempo, allora ecco la dock che fa per voi. Si tratta di un 5 in 1, che permette di ricaricare 4 dispositivi contemporaneamente, e di avere una quinta funzionalità bonus. Prima di scoprire quale, vi diciamo che al momento costa 27,68 euro in offerta lampo, e che potete acquistarla direttamente a questo indirizzo.

Lo dock di ricarica wireless 5 in 1, offre parametri di ingresso di DC9V-4 A; 12V 2,5 A, con una potenza di uscita con ricarica magnetica 10W, compatibile con 7,5W. Da notare, che il connettore magnetico, dunque, permetterà di ospitare gli ultimi iPhone 12 con tecnologia Magsafe.

Altresì, è disponibile una seconda dock di ricarica a 15W, anche in questo caso compatibile con 10 e 7,5W, dunque ottimale per ricaricare qualsiasi iPhone che supporti la ricarica wireless.

Ancora, propone una dock per caricare lo smartwatch o auricolari, oltre ad un USB con potenza di uscita a 10W. Dunque, è possibile ricaricare un totale di quattro dispositivi per volta: due smartphone, un orologio, e un case auricolare. La quinta funzione bonus è una luce notturna a LED.

Si tratta di una dock esteticamente molto valida, all’apparenza premium, fatta in ABS e lega di zinco. Naturalmente, è compatibile sia con iPhone, che con tutti gli smartphone che supportano la ricarica wireless con standard Qi.

Ha un peso complessivo di circa 200 grammi, quindi particolarmente stabile e solida su qualsiasi scrivania, con dimensioni complessive di 17,50 x 12,00 x 8,50 cm.

Al momento potete acquistare questa dock di ricarica a circa 27 euro, grazie all’offerta lampo in corso. Per acquistarlo a questo prezzo non vi rimarrà che cliccare a questo indirizzo.