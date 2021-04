Apple sarà accusata dall’antitrust della Commissione europea

La denuncia di Spotify nei confronti di Apple presentata all’ Antitrust della Commissione europea risale al 2019 e la sentenza era già attesa fin dal mese di marzo: il prolungamento delle indagini e dei lavori ha richiesto un posticipo ma ora sembra che tutto sia pronto e che l’UE annuncerà la sentenza contro Apple nei prossimi giorni, forse già entro questa settimana.

Ricordiamo che Spotify aveva denunciato Apple per la commissione del 30% richiesta per tutti gli acquisti di app e servizi tramite App Store, con l’obbligo per gli sviluppatori di usare il sistema di pagamenti di Apple e senza la possibilità di informare gli utenti all’interno dell’app di altre modalità di pagamento esterne, per esempio via pagina web, che pongono prezzi più vantaggiosi.

In sintesi Spotify dichiara che Apple impiega le regole di App Store per limitare intenzionalmente la concorrenza e soffocare l’innovazione, penalizzando così gli utenti finali, promuovendo Apple Music a scapito di Spotify e altri servizi di streaming.

Apple aveva risposto punto per punto alle accuse, dichiarando che per anni Spotify ha tratto enormi vantaggi dall’ecosistema App Store, accrescendo ed espandendo il proprio business, ed ora pretende di farlo senza dare nulla in cambio. Cupertino ha precisato inoltre che la commissione è del 30% solo per il primo anno e che poi si riduce al 15%, un dettaglio non menzionato dal servizio di musica in streaming.

L’anticipazione che la sentenza antitrust su Apple della Commissione europea sul caso Spotify sia in dirittura d’arrivo proviene dal Financial Times. L’annuncio sarà tenuto da Margrethe Vestager, responsabile antitrust UE entro la fine di questa settimana e riguarderà le regole di App Store ritenute in violazione delle leggi sulla concorrenza dell’Eurozona. La testata finanziaria non indica però quelli saranno le azioni intraprese che potrebbero consistere in una multa, in obblighi per apportare cambiamenti a regole e funzionamento di App Store in Europa oppure entrambi.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple Music e Spotify si parte dai rispettivi collegamenti.