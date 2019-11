Offerta flash: Termostato Tado V3 scontato del 30% fino a mezzanotte

L’inverno è arrivato sotto forma di piogge e fortunali ma in molte zone d’Italia sono anche già accesi i riscaldamenti. Fare diventare la vostra caldaia più “smart” è questione di una piccola spesa: solo 139,99 euro per l’acquisto, in offerta del giorno, del termostato Tado V3.

Questo sistema (recensito approfonditamente da Macitynet qui) per regolare la temperatura nelle stanze di casa o in appartamento è offerto a questo prezzo, in versione kit completo, dispositivo di termoregolazione che potete collegare alla caldaia anche se avete i due soli contatti di acceso/spento. Si collega via Ethernet al router di casa e da qui con una connessione proprietaria al gateway che gestisce il relais caldaia e alimentato a batteria. Tra i vantaggi segnaliamo l’ottima integrazione con controllo condizionatore sempre di tado, l’ottimo sistema di intelligenza artificiale e la gestione ottimale del geofencing con molteplici inquilini.

L’integrazione in HomeKit oltre ad Alexa e Assistente Google è un valore aggiunto per un prodotto che può così essere agevolmente controllato con i propri iPhone, iPad e dispositivi connessi in casa, anche mediante l’uso della sola voce sfruttando l’assistente vocale Siri.

Lo sconto a 139 euro invece che al prezzo solito di 185 euro porta questo accessorio al minimo assoluto (fatto salvo per una discesa sotto questa quota la scorsa estate, ma solo per un paio di ore), prezzo che è valido fino alla mezzanotte,

