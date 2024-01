CarAiBox rende il CarPlay wireless con stile

Le prime versioni di CarPlay funzionano soltanto tramite cavo: questo significa dover collegare il telefono al veicolo per poterla usare. Ma con CarAiBox tutto questo diventa un lontano ricordo perché con soli 33,32 € ovvero il prezzo dell’offerta in corso potete abilitare il collegamento wireless e semplificare il tutto.

Questo significa che acquistando questo piccolo adattatore potete risparmiarvi una spesa molto più grande, quella cioè di aggiornare l’intero sistema di infotainment, e non dovrete attendere “anni” per poter usare CarPlay wireless attraverso l’acquisto di una nuova automobile. In pratica vi fa usare la tecnologia senza fili col sistema CarPlay che già avete, soltanto con una piccola spesa, e in maniera semplicissima.

Questo adattatore infatti è compatibile col 98% delle automobili attualmente in commercio. Vi basta collegarlo alla presa USB-A dell’impianto e il gioco è fatto perché trattandosi di una periferica Plug and Play, è attiva e funzionante fin da subito, senza dover installare driver o chissà cos’altro.

Quello che fa infatti è generare una rete Bluetooth 5.0 e una WiFi a 5.8 GHz, perciò vi basta collegare lo smartphone a una delle due reti e a quel punto il CarPlay viene attivato senza bisogno di usare il cavetto.

La spina USB-A è già incorporata nel dispositivo perciò non avrete neppure a che fare con cavetti da gestire, rendendo il tutto molto semplice e poco ingombrante.

L’adattatore infatti è piuttosto piccolo: è lungo 5,5 centimetri, alto 2,5 e spesso appena 1,3 centimetri, perciò quasi ci si dimentica di averlo collegato.

Esteticamente poi è semplice, lineare, e c’è un anello LED che si illumina in 7 diversi colori RGB, rendendo il tutto molto moderno e creando una piacevole atmosfera all’interno dell’abitacolo.

Soprattutto, collegare lo smartphone al CarPlay tramite adattatore wireless anziché via cavo non cambia la sostanza perché CarAiBox mantiene tutti i controlli originali, da quelli del touchscreen ai comandi sul volante, lasciando persino abilitato l’interazione vocale tramite il microfono dell’abitacolo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 66,63 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 50% andando a spendere soltanto 33,32 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.