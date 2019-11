Offerta lampo: striscia LED compatibile HomeKit e Alexa a solo 26,99 euro

Se siete pronti a fare più “caldo” il vostro salotto per Natale o a decorare la sala da pranzo per le feste, oppure semplicemente volete decorare la festa di compleanno, un party a sorpresa oggi avete l’occasione di farlo spendendo solo 26,99 euro grazie ad una offerta lampo sulla Striscia LED Wifi Koogeek Smart

Questa striscia LED, già provata da Macitynet, è una sorta di tubo in silicone trasparente, molto flessibile, quindi è possibile attaccarla seguendo la curvatura di un mobile o girando intorno agli angoli di una parete con facilità. Permette di riprodurre usando una semplice app per iPhone o Android 16 milioni di colori, e creare particolare scene magari usando più di una striscia. Dopo aver creato le scene, è possibile impostare timer grazie ai quali le strisce verranno commutate in momenti specifici. Grazie all’app potrete persino selezionare un colore specifico, copiandolo da una foto e la striscia lo riprodurrà in maniera esatta.

Tra gli altri dettagli c’è la certificazione IP 65 che permette di applicare la striscia anche in ambienti umidi o in esterni (ma al riparo dalla pioggia diretta), grazie alla presa di alimentazione USB potete usarla anche collegata ad un caricabatterie, infine è possibile accorciare la striscia come più ci aggrada, visto che la lunghezza si regola con una semplice forbice (anche se la parte in eccesso andrà buttata in quanto diventerà inutilizzabile).

Probabilmente la peculiarità tecnica di maggior spinto è la compatibilità sia con Alexa che Assistant di Google che con HomeKit di Apple (e quindi anche Siri) che di fatto consente di accendere e spegnerle le luci a distanza e in combinazione con altri sistemi illuminanti e scegliere tra uno dei 16 milioni di colori disponibili.

Questa strip LED è disponibile nella versione appena descritta a 36 euro ma si può comprare per oggi offerta lampo in sconto a 26,99 euro, il miglior prezzo di sempre. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.

