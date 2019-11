Juice taglia i prezzi di iPhone XS a partire da 869 euro

La disponibilità di nuovi modelli è l’occasione perfetta per acquistare i top di gamma della generazione precedente e risparmiare: nei negozi Juice e anche nello store Juice online fioccano gli sconti sugli iPhone XS proposti a partire da 869 euro.

Il prezzo di partenza è per iPhone XS 64GB ora non più a listino che in precedenza Apple proponeva a 1.069 euro, quindi con un risparmio di 200 euro. Stesso discorso per iPhone XS 256GB che invece del precedente prezzo di listino di 1.239 euro, ora si può acquistare nei negozi Juice e anche online a 1.039 euro, una capacità di archiviazione davvero generosa che permette di non preoccuparsi di esaurire lo spazio disponibile per fotografie, app, documenti, musica e qualsiasi altra cosa desideriamo.

Lo sconto risulta addirittura superiore per iPhone XS da 512GB: invece del prezzo originale di listino di 1.589 euro si compra da Juice a 1.269 euro, quindi risparmiando ben 320 euro.

Le promozioni descritte in questo articolo sono disponibili presso tutti i negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, e anche nel negozio Juice online a partire da questa pagina.