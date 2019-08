Offerta Philips Hue: due kit su Amazon per chi comincia o espande Alexa, Homekit, Assistente Google

Se volete illuminare la vostra casa in modo dinamico e intelligente spegnendo e accendendo le luci per la massima sicurezza e comfort, questo è il momento giusto per approfittare delle offerte Philips Hue su Amazon valide soltanto per oggi. Sono infatti in sconto due diversi kit che vi permetteranno di iniziare da zero o di allargare il vostro parco lampade e di avere un sistema compatibile con qualsiasi installazione domotica attualmente esistente sul mercato italiano.

Kit 1 in sconto a 74,50 euro anziché 93,48 euro

Solo oggi 7 agosto è scontato un kit che comprende il gateway Hue Bridge 2.0 con abbinate due lampade da 9W di colore bianco e la cui tonalità può essere regolata tramite app da una luce calda (2200K) ad una tonalità di luce più fredda (6500K).

Il sistema Hue Bridge 2.0 permette anche alle vecchie installazioni con il primo bridge di rendersi compatibili con HomeKit e i sistemi domotici più recenti che usano anche la voce. Con questo kit sarà infatti possibile controllare le lampadine da iPhone con HomeKit o Android ma anche con Apple Watch, Assistente Google e Alexa.

Kit 2 in offerta a 79,90 euro invece di 109,90 euro

Sempre solo e soltanto oggi 7 agosto è in sconto un secondo kit che permette di installare due lampade e gestirle con l’accesso diretto del Dimmer Switch, uno speciale telecomando wireless che permette di controllare fino a 10 lampade contemporaneamente.

La particolarità di questo kit è la sua facilissima installazione e l’assenza di un Hub da collegare a un router Wi-Fi o di una app di controllo. Questo interruttore Smart può essere sia fissato alla parete a mo’ di interruttore, sia usato mano libera come un comune telecomando. La possibilità di controllare fino a 10 lampade lo rende speciale soprattutto in quelle stanze dove ci sono più punti luce: utilizzandolo come telecomando sarà possibile abbassare la luminosità o spegnerle del tutto comodamente dal divano per prepararsi alla visione di un film o direttamente dal letto poco prima di dormire.