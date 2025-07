Prime Day, lavatrice LG Serie R3 da 10 KG, solo 359 €

Amazon propone oggi Lavatrice LG Serie R3 da 10 KG, una lavatrice pensata per ottimizzare ogni lavaggio con tecnologie intelligenti. Da 635€ si passa a 359€. Il modello offre una classe energetica A con efficienza superiore del 10% rispetto agli standard, oltre a soluzioni specifiche per l’igiene dei capi.

Motore silenzioso e lavaggi personalizzati

Il cuore della Lavatrice LG Serie R3 da 10 KG (F4R3010NSWW) è il motore Inverter Direct Drive, collegato direttamente al cestello per ridurre rumori e vibrazioni e gestire con precisione ogni fase del lavaggio. La tecnologia AI DD analizza il peso e la tipologia di tessuti, selezionando tra 20.000 combinazioni di lavaggio per proteggere i capi delicati ed estendere la durata dei tessuti. Gli agitatori in acciaio inox garantiscono un ambiente più igienico, limitando la formazione di muffe rispetto alle soluzioni in plastica.

Igiene profonda con vapore e programmi dedicati

Il programma Steam Allergy Care, certificato dalla British Allergy Foundation, utilizza alte temperature per ridurre del 99,9% gli acari della polvere. La funzione lavaggio a vapore Steam migliora la qualità del lavaggio distendendo le fibre e rimuovendo allergeni e batteri. Il cestello a bolle limita lo sfregamento diretto, proteggendo anche i tessuti più delicati durante le fasi di centrifuga.

Funzioni smart e assistenza semplificata

Con la funzione Smart Diagnosis, eventuali problemi possono essere identificati tramite il proprio smartphone, ricevendo indicazioni per la risoluzione autonoma o, se necessario, assistenza tecnica. La classe energetica A è ulteriormente potenziata da una gestione intelligente dei consumi, che riduce sprechi anche con cicli brevi o mezzi carichi. Una soluzione adatta a chi cerca prestazioni elevate con massima attenzione all’efficienza.

Il prezzo di listino della Lavatrice LG Serie R3 è di 635€ anche se è scesa intorno ai 400€, il prezzo di oggi proposto da Amazon a 359€, è il migliore dell’anno.

