Prime Day, mini drone DJI Neo Combo Fly More a 269 €

Amazon propone oggi il DJI Neo Combo Fly More a prezzo scontato: da 349€ si passa a 269€ su Amazon. Si tratta di un mini drone con fotocamera 4K UHD, leggero (135 g), conforme alla normativa europea C0 e utilizzabile senza patentino.

Design compatto e decollo semplificato

Il DJI Neo pesa appena 135 grammi, meno di molti smartphone, ed è classificato nelle categorie A1 e A3 secondo le normative UE. Può decollare direttamente dal palmo della mano e volare anche senza radiocomando, utilizzando l’app o comandi vocali. Una soluzione accessibile anche per chi è alle prime armi, perfetta per contesti familiari o attività all’aperto.

Riprese stabilizzate in 4K e tracciamento soggetto

Il drone è dotato di fotocamera UHD 4K e sistema di stabilizzazione elettronica, ideale per ottenere immagini fluide anche in movimento. Le otto modalità QuickShot automatizzano le riprese più spettacolari, mentre la funzione di tracciamento segue i soggetti in tempo reale. È indicato per chi vuole realizzare contenuti dinamici con facilità.

Controlli flessibili e sicurezza in volo

Il DJI Neo si controlla con diverse modalità: tramite comandi vocali (in inglese o cinese), radiocomando o app mobile. I paraeliche integrali ne consentono l’uso anche in ambienti chiusi o tra ostacoli come alberi e rami, riducendo il rischio di danni. La resistenza al vento lo rende adatto anche a escursioni all’aperto, in bici o in kayak.

