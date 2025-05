Samsung TV 55 pollici Neo QLED 4K a solo 592€

Pubblicità Se cercate un televisore ad un prezzo eccellento ma già con tecnologie sofisticate, andate su Amazon: il nuovo Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici fa al caso vostro e oggi costa solo 592,98€ su Amazon, con uno sconto reale del 60% rispetto al prezzo consigliato di 1.499€. È il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ben al di sotto dei 699€ registrati di recente che erano già un prezzo basso. Immagini più brillanti con Mini LED e AI Questo modello 2024 di Samsung adotta la sofisticata tecnologia Mini LED, abbinata al sistema Quantum Matrix per un controllo ultra preciso della luminosità e un contrasto spettacolare. Il processore NQ4 AI Gen2 analizza in tempo reale le immagini e ottimizza ogni scena grazie all’intelligenza artificiale, con un upscaling a 4K che rende nitidi anche i contenuti in bassa risoluzione. Guardare film, serie TV o eventi sportivi sarà un’esperienza completamente nuova. Suono dinamico e azione fluida Oltre all’eccellenza visiva, questo TV integra un comparto audio di livello superiore, con supporto Dolby Atmos e tecnologia OTS Lite, che adatta il suono alla posizione degli oggetti sullo schermo, per un effetto surround davvero immersivo. Il refresh rate di 120Hz con Motion Xcelerator garantisce una visione fluida, ideale per il gaming e per le scene d’azione più concitate, senza sfocature o rallentamenti. Un risparmio concreto e senza compromessi A fronte di un prezzo di listino di 1.499€, l’offerta attuale vi permette di risparmiare oltre 900 euro, ben al di sotto anche del minimo degli ultimi 30 giorni (699€). Un’occasione rara per accedere a un televisore top di gamma del 2024, con prestazioni da riferimento e tecnologie esclusive, firmato da uno dei brand più affidabili del settore. Non lasciatevi sfuggire questo TV Samsung Neo QLED a 592,98€ su Amazon.

