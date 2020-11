Offerte Amazon 4 novembre fino al 69%: Hisense, LG, Kensington, Jam, Jabra, Alessi

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui trovate le offerte valide durante la settimana corrente:

Qui sotto invece le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:

Hisense 32AE5000F TV LED HD 32″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 159,99 € – invece di 219,00 €

sconto 27% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 379,99 € – invece di 549,00 €

sconto 31% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Hisense 43AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 329,99 € – invece di 449,00 €

sconto 27% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 799,99 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Hisense 70AE7010F, Smart TV LED Ultra HD 4K 70″, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 699,99 € – invece di 1099,00 €

sconto 36% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

LG UHD TV 55UN71006LB.APID, Smart TV 55”, LED 4K IPS Display, Versione 2020 In offerta a 399,99 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

LG 49UN73906LE.AEUD TV 123 cm (49″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Bianco In offerta a 399,99 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

House of Marley Stir It Up Turntable Giradischi, 45/33 Giri, Piatto Lega di Alluminio, Braccio in Metallo Rigido, Cartuccia MM Audio-Technica, Legno/Nero In offerta a 144,99 € – invece di 249,99 €

sconto 42% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Jam Play Giradischi in vinile, 3 unità , cartuccia in ceramica di alta qualità, altoparlanti stereo integrati, ingresso AUX, uscita RCA e copertura antipolvere In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Jam Spun Out Giradischi Bluetooth, Impianto Stereo per Vinile con Trasmissione a Cinghie, Connettività Bluetooth Integrata, 3 Velocità, Uscita Jack per Cuffie e AUX, Coperchio Antipolvere, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 114,99 €

sconto 30% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Kensington K98620WW Trolley per laptop SecureTrek, per dispositivi da 17″, Con 2 ruote, Ideale come bagaglio a mano unisex, Con sistema antifurto In offerta a 86,39 € – invece di 241,49 €

sconto 64% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Kensington K72425EU Puntatore Expert Laser, Rosso, con Joystick In offerta a 33,14 € – invece di 56,09 €

sconto 41% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Kensington K52789WW Poggiapiedi con inclinazione e altezza regolabili – 450 cm x 350 cm (LxP) – Nero In offerta a 42,50 € – invece di 49,85 €

sconto 15% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Kensington Docking Station Universale USB3.0 SD3600, K33991WW In offerta a 109,56 € – invece di 348,40 €

sconto 69% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

AKASO Action Cam 4K WiFi Angolo Variabile Doppio Schermo 5 Volte Zoom Telecomando Caricabatterie con 2 Batterie Fotocamera Subacquea 30m, Accessori multipli per Bicicletta Casco Sport (Brave4) In offerta a 63,99 € – invece di 89,99 €

sconto 29% – fino al 11/8/20 23:45

Click qui per approfondire

Jabra Move Style Edition Cuffie On-Ear, Cuffie Stereo con Connessione a Tablet, Computer e Telefono, Chiamate e Musica Wireless, Beige In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Jabra Move Style Edition Cuffie On-Ear, Cuffie Stereo con Connessione a Tablet, Computer e Telefono, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Jabra Talk 45 Auricolare Mono, Cuffia Mono Wireless per Musica In Streaming, GPS Integrato e Podcasts, Argento In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Jabra Talk 30 Auricolare Mono, Cuffia Mono Wireless per Musica In Streaming, GPS Integrato e Podcasts, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Jabra Talk 35 Auricolare Mono On-Ear, Cuffia Mono Wireless per Musica In Streaming, GPS Integrato e Podcasts, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Jabra Talk 5 Auricolare Mono, Cuffia Mono Wireless per Musica In Streaming, GPS Integrato e Podcasts, Nero In offerta a 10,50 € – invece di 17,99 €

sconto 42% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Jabra Talk 25 Auricolare Mono, Cuffia Mono Wireless per Musica In Streaming, GPS Integrato e Podcasts, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 11/8/20 23:59

Click qui per approfondire

Dremel 335 Complemento per Fresare a Tuffo, Fresatrice Verticale In offerta a 29,96 € – invece di 39,95 €

sconto 25% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

Alessi AAM32 1 Proust Parrot Cavatappi per Vino di Design, in Alluminio Profuso e PC, Multicolore In offerta a 25,99 € – invece di 38,00 €

sconto 32% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

Alessi 9093 Bollitore con Manico e Fischietto a Uccellino di Design in Acciaio Inox, Azzurro In offerta a 79,99 € – invece di 110,00 €

sconto 27% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

Alessi Pulcina Caffettiera Espresso di Design in Fusione di Alluminio, PA, Rosso, 3 Tazze In offerta a 36,99 € – invece di 59,00 €

sconto 37% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

Alessi Birillo PL05 W Dispenser per Sapone Liquido di Design, Bianco In offerta a 21,99 € – invece di 28,00 €

sconto 21% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

Alessi La Conica 90002/3 Caffettiera di Design, Acciaio, Inox, Fondo in Rame, 3 Unità In offerta a 107,99 € – invece di 195,00 €

sconto 45% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

Alessi Kitchen Timer A09 B da Cucina di Design con Movimento Meccanico in Resina Termoplastica, Nero In offerta a 19,99 € – invece di 26,00 €

sconto 23% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

Alessi, Coltello da Dessert Dressed in Acciaio Inox AISI 420 lucidato a Specchio con Decorazioni in Rilievo, Set da 6 (Modello MW03/6) In offerta a 33,99 € – invece di 51,00 €

sconto 33% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

Severin TO 2058 Forno Elettrico 42 Litri ventilato, spiedo Girevole, Pietra per Pizza, teglia, Temperatura da 60° Fino a 230°, 1800 W, Nero, Argento, 36.5 x 42 x 51.5 cm In offerta a 99,90 € – invece di 174,99 €

sconto 43% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

KitchenBoss Macchine Sottovuoto per Alimenti,macchine sottovuoto,sottovuoto macchinetta,Sistema di Tenuta Automatico a Vuoto,Kit di Avviamento 20 Sacchetti+ 1 Tubo Accessorio-Bianco In offerta a 43,99 € – invece di 64,99 €

sconto 32% – fino al 11/4/20 23:55

Click qui per approfondire

D-Link DCS-932L Videocamera di Sorveglianza Wireless N, Visore Notturno, Rilevatore di Movimenti e Suoni, Notifiche Push per iPhone/iPad/Smartphone In offerta a 39,90 € – invece di 119,90 €

sconto 67% – fino al 11/4/20 23:59

Click qui per approfondire

OMERIL Luci Bicicletta LED Ricaricabili USB con Clacson, Luce Bici Anteriore e Posteriore Super Luminoso Luce Bici LED per Bici Strada e Montagna- Sicurezza per Notte In offerta a 11,03 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino al 11/4/20 23:55

Click qui per approfondire

HOMCOM Binario per Porta Scorrevole Kit Accessori con Binario e Rulli Portata 100kg Acciaio al Carbonio 200 × 4 × 0.6cm In offerta a 32,96 € – invece di 54,95 €

sconto 40% – fino al 11/5/20 23:55

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).