Un assaggio del Prime Day Amazon 2020: le offerte anticipate su prodotti Amazon.

Il Prime Day 2020 avrà inizio il prossimo 13 ottobre. Sono ormai note le vicende che hanno comportato lo slittamento della maratona di sconti prevista per lo scorso agosto. Eppure, prima della nuova data, Amazon sta già proponendo alcune offerte interessanti con forti sconti che rendono l’acquisto conveniente per chi non può aspettare l’arrivo dell’evento, ecco quali.

Telecamere Blink Mini

La prima offerta da non farsi sfuggire, se state cercando di migliorare la sicurezza domestica, è questa Blink Mini. Si tratta di una videocamera di sicurezza con alimentazione via cavo per interni con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale. Ovviamente si collega al Wi-Fi per un controllo remoto, tramite app Blink Home Monitor. Supporta Alexa per attivare la Live View, vedere i video registrati e attivare e disattivare il sistema usando solo la tua voce. Si acquista a 27,99 euro direttamente a questo indirizzo.

Kit da 3 – Router EEro

Si tratta dei router con supporto lo standard più recente per le connessioni wireless, in grado di coprire fino a 460 mq grazie al set da e, fino a 350 Mbps.

Tra le peculiarità di questi dispositivi il supporto ai sistemi mesh, consentendo di ottenere un segnale Wi-Fi forte e uniforme in tutto lo spazio domestico. Queste soluzioni solo ideali se in alcune zone dell’abitazione avete assenza di segnale e per chi è alla ricerca di un sistema in grado di garantire una copertura Wi-Fi uniforme in un’area domestica molto ampia. Il kit da 3 si acquista al momento a 167,40 euro.

Ring Spotlight Cam Battery

Altra camera di sicurezza è Ring Spotlight Cam, compatibile con specifici dispositivi Alexa per avviare video in tempo reale con tua voce. La camera permette di vedere, ascoltare e parlare con le persone dal proprio smartphone, tablet e PC e invia avvisi quando viene rilevato un movimento. E’ alimentata da una batteria ricaricabile ad aggancio/sgancio rapido. e monitora la casa con video in HD a 1080p con le funzioni di visione notturna a infrarossi e Live View, anche grazie alle strisce luminose a LED e ad un allarme acustico. La ciliegina sulla torta è servita: se la videocamera viene rubata, viene sostituita gratuitamente. Costa 159 euro in offerta e si acquista da qui.

Tablet Fire 7

In offerta anche il Tablet Fire 7 di Amazon ricondizionato, in versione da 32 GB. Il tablet Fire 7 di Amazon è tutto quel che serve per guardare contenuti da Prime Video o Netflix, restare sempre connesso ai social network e divertirsi con giochi come Candy Crush Saga. Schermo IPS da 7 pollici, memoria interna da 32 GB (espandibile fino a 512 GB con una scheda microSD) e autonomia fino a 7 ore per leggere, navigare sul web, guardare video e ascoltare musica. In offerta si acquista a 52,99 euro, direttamente da qui.

