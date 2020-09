L’Amazon Prime Day 2020 si terrà il 5 ottobre?

Se vi state chiedendo quando di tiene l’Amazon Prime Day 2020, la risposta è il 5 ottobre. Almeno questa è l’ultima voce intorno al momento in cui si terrà la 36 ore di shopping a prezzo scontato, una tradizione del grande rivenditore on line.

A far supporre che il 5 ottobre sia il giorno giusto dopo il rinvio a causa del Coronavirus, sono una serie di indizi concorrenti. Il più forte ed indicativo giunge da Amazon stessa; nel corso della presentazione dei risultati fiscali di qualche tempo fa, il CFO di Amazon Brian Olsavsky ha detto che il Prime Day 2020 cadrà nell’ultimo trimestre dell’anno che inizia, appunto, ad ottobre. Amazon avrebbe ulteriormente precisato, questa volta in via riservata, ad alcuni suoi clienti che operano anche sul marketplace, di considerare come data per l’Amazon Prime Day lunedì 5 ottobre. In questa comunicazione non viene fornita, a quanto pare, la certezza che sia proprio quella la settimana prescelta; semplicemente si parla di “data segnaposto”, quindi probabile ma non definitiva.

Il 5 ottobre resta la data più papabile anche sulla base di alcune semplici considerazioni. La prima è che Amazon dopo avere rinviato il Prime Day 2020 che si doveva tenere nella prima quindicina di luglio e aver pensato di farlo ad agosto (mese in cui in effetti si è tenuto ma solo in India) e poi a settembre, non deve ora far scontrare l’evento di shopping riservato ai sottoscrittori di Amazon Prime con il secondo grande e ancora più grande evento del Black Friday. La tradizionale kermesse dell’acquisto natalizio si terrà nella settimana che inizia il 23 novembre; spostare l’Amazon Prime Day al 12 ottobre significherebbe metterlo davvero vicino e forse pericolosamente in concorrenza con il Black Friday.

Una variabile che potrebbe entrare in gioco nell’organizzazione del Prime Day 2020 è il lancio di iPhone 12. Amazon in tutto il mondo è un rivenditore autorizzato di Apple e la presenza o meno in catalogo di un prodotto come il nuovo modello di smartphone di Apple, pesa sulle scelte che sia Amazon che i suoi partner andranno a fare su specifici prodotti contigui o concorrenti con iPhone 12. Al momento è molto probabile che iPhone 12 possa essere annunciato nel corso della seconda o della terza settimana di ottobre ed Amazon potrebbe evitare un confronto lanciando gli sconti prima del suo debutto.

Se l’Amazon Prime Day 2020 sarà il 5 ottobre lo scopriremo presto. L’annuncio normalmente avviene una quindicina di giorni prima, con una nota che comunica le date, le modalità e le novità dell’evento. In pratica è possibile che già entro la fin di questa settimana o l’inizio della prossima avremo una conferma o una smentita (implicita) alle voci che circolano in queste ore.