Offerte BundleHunt 2025 per Mac, tutti i software in super sconto a fine estate

BundleHunt torna con un ricco pacchetto di applicazioni macOS a prezzi incredibili. In questa edizione Estate 2025 potete acquistare singolarmente i software che vi interessano con sconti fino al 90% anche se di fatto siamo già in Autunno.

Ecco l’elenco completo, suddiviso per categorie, con titoli in inglese, descrizioni e prezzi scontati a confronto con quelli originali. Per acquistarli partite direttamente dalla homepage.

Produttività & Office

Agenda

Agenda è l’app ideale per chi desidera unire note e calendario in un unico strumento. Consente di pianificare progetti, appuntamenti e idee mantenendo sempre il contesto temporale. Ogni nota può essere collegata a una data, semplificando l’organizzazione del lavoro e dello studio. L’interfaccia è elegante, fluida e perfettamente integrata con macOS, ideale per studenti, professionisti e freelance.

Prezzo: 6,00 $ (34,99 $)

iCalamus 2

iCalamus 2 è un software di desktop publishing professionale che ti permette di creare layout complessi e accattivanti. Supporta testi, immagini, grafica vettoriale e offre strumenti avanzati per brochure, cataloghi e riviste. Perfetto per chi lavora nell’editoria o nel marketing, consente di gestire i progetti con precisione millimetrica. L’interfaccia chiara e intuitiva lo rende accessibile anche ai non esperti.

Prezzo: 3,00 $ (54,99 $)

Report Kit

Report Kit trasforma dati e statistiche in report chiari e professionali. Con modelli pronti e opzioni personalizzabili, consente di esportare documenti leggibili e ordinati in pochi passaggi. È uno strumento prezioso per aziende, uffici e professionisti che hanno bisogno di presentare analisi in maniera elegante e veloce. Risparmia tempo e migliora la qualità della comunicazione interna ed esterna.

Prezzo: 4,00 $ (19,99 $)

Cisdem Document Reader

Cisdem Document Reader è un visualizzatore universale che supporta formati poco comuni come WPS, XPS, Visio e altri ancora. Consente di aprire, leggere, cercare e stampare documenti con facilità, senza dover installare applicazioni diverse per ogni formato. Ideale per chi lavora con file provenienti da piattaforme differenti, garantisce compatibilità e semplicità d’uso in un’unica soluzione.

Prezzo: 2,00 $ (19,99 $)

Cisdem PDF Compressor

Con Cisdem PDF Compressor puoi ridurre sensibilmente le dimensioni dei tuoi file PDF mantenendo leggibilità e qualità visiva. L’app offre diversi profili di compressione e modalità personalizzate, così puoi adattarla alle tue esigenze: dalla condivisione veloce via email all’archiviazione a lungo termine. È uno strumento essenziale per chi gestisce grandi quantità di documenti digitali.

Prezzo: 2,00 $ (39,99 $)

Dictionaries

Dictionaries trasforma il tuo Mac in un traduttore istantaneo integrato, con supporto bidirezionale per oltre 80 lingue. Basta un semplice tap con tre dita per tradurre parole da qualsiasi app compatibile con il sistema di selezione testo di macOS.

Include pronuncia, correzione ortografica, dizionari Wiktionary potenziati e perfino definizioni da Emojipedia, per interpretare anche i simboli più ambigui. Grazie all’integrazione profonda con Spotlight e Look Up, è uno strumento perfetto per studenti, traduttori, creativi e chiunque lavori in contesti multilingua. Sempre aggiornato, veloce e discreto, rende la traduzione un gesto naturale.

Prezzo: 3,00 $ (14,99 $)

AllClips

AllClips salva tutto ciò che copi negli appunti del Mac, creando un archivio di testi, immagini e link sempre a portata di mano. Puoi recuperare velocemente ciò che ti serve senza dover copiare di nuovo. È un valido alleato per copywriter, studenti e chiunque lavori con molti contenuti. Migliora il flusso di lavoro riducendo il tempo sprecato a ripetere operazioni.

Prezzo: 1,00 $ (5,99 $)

Cisdem OCRWizard

Trasforma documenti scansionati e immagini in file editabili grazie al riconoscimento ottico dei caratteri. Supporta numerose lingue, mantiene il layout originale e permette di rendere i PDF ricercabili e modificabili. È una risorsa preziosa per uffici, archivi e studenti che desiderano digitalizzare materiale cartaceo senza dover trascrivere manualmente i contenuti.

Prezzo: 3,50 $ (59,96 $)

OwIOCR

OwIOCR è un software snello e veloce che permette di estrarre testo da immagini e PDF in modo accurato. L’interfaccia semplice lo rende adatto a chi cerca un programma immediato per digitalizzare appunti, articoli o documenti di lavoro. Perfetto per chi vuole un’app leggera che garantisca risultati rapidi e affidabili, anche senza conoscenze tecniche.

Prezzo: 3,50 $ (9,99 $)

Utility & Sistema

Path Finder

Path Finder è un file manager avanzato che potenzia le funzioni del Finder tradizionale. Offre visualizzazione a doppio pannello, anteprime veloci, sincronizzazione di cartelle e gestione avanzata dei file. Ideale per chi lavora quotidianamente con grandi quantità di dati, consente un controllo molto più dettagliato e personalizzabile sull’organizzazione dei contenuti. Perfetto per professionisti, fotografi e sviluppatori che vogliono efficienza.

Prezzo: 6,50 $ (32,95 $)

MacBooster

MacBooster è un software di manutenzione che migliora le prestazioni del Mac con strumenti di pulizia e ottimizzazione. Rimuove file inutili, elimina malware, ottimizza la RAM e gestisce estensioni o app indesiderate. È perfetto per chi nota rallentamenti o vuole prevenire problemi di spazio e sicurezza. Con pochi click restituisce velocità e stabilità al sistema.

Prezzo: 3,50 $ (29,95 $)

KeyKeeper

KeyKeeper è un deposito sicuro per archiviare licenze software, seriali e codici di attivazione. Con una gestione chiara e organizzata, permette di ritrovare subito le informazioni necessarie senza rischiare di perderle. Include backup sicuri e supporta note aggiuntive. È un’ottima soluzione per chi acquista molti programmi e desidera mantenere tutte le licenze in un unico spazio protetto.

Prezzo: 7,99 $ (19,99 $)

Better Trash

Better Trash migliora il cestino di macOS introducendo funzioni intelligenti per lo svuotamento sicuro e programmato. Consente di eliminare solo i file di una certa dimensione, proteggere cartelle da cancellazioni accidentali e impostare pulizie automatiche. Una utility leggera ma preziosa che semplifica la gestione quotidiana dei file e garantisce maggiore controllo sullo spazio.

Prezzo: 1,00 $ (6,95 $)

Deckr

Deckr trasforma il desktop in un ambiente dinamico e personalizzabile. Puoi aggiungere widget interattivi, sfondi animati e contenuti informativi sempre aggiornati. È pensato per chi vuole un Mac più creativo e utile, senza limitarsi a un semplice wallpaper statico. Una soluzione ideale per rendere la scrivania digitale più produttiva e accattivante, sia in ambito personale che professionale.

Prezzo: 2,00 $ (24,95 $)

Cisdem Unarchiver

Cisdem Unarchiver supporta decine di formati compressi, dai più diffusi come ZIP e RAR ai più complessi come 7z e ISO. Permette di estrarre archivi multiparte e protetti da password in maniera semplice e veloce. È l’utility perfetta per chi lavora con file scaricati dal web o ricevuti da collaboratori che usano diversi sistemi.

Prezzo: 1,00 $ (9,99 $)

Tidy Up

Tidy Up è un potente strumento per individuare file duplicati su dischi interni ed esterni. Permette di filtrare i risultati per tipo, dimensione e cartella, liberando prezioso spazio di archiviazione. È utilissimo per fotografi, musicisti o chiunque gestisca librerie di grandi dimensioni. Garantisce precisione nel riconoscimento dei duplicati e offre anteprime prima della cancellazione.

Prezzo: 5,50 $ (29,99 $)

Smart Trash

Smart Trash arricchisce le funzionalità del cestino di macOS con strumenti di svuotamento selettivo e programmato. Puoi eliminare solo i file più vecchi, filtrare per cartella o impostare regole personalizzate. Un’app pratica che migliora la gestione dei file e rende più efficiente il mantenimento dello spazio libero, evitando cancellazioni troppo aggressive.

Prezzo: 2,00 $ (11,99 $)

Memory Cleaner

Memory Cleaner è una utility leggera che libera la RAM inutilizzata con un solo click. Consente di monitorare in tempo reale il consumo di memoria e ottimizzare le prestazioni, specialmente quando si usano app pesanti come editor video o giochi. Perfetto per chi lavora in multitasking e vuole mantenere il sistema sempre fluido e reattivo.

Prezzo: 2,00 $ (9,99 $)

Tidler

Tidler aiuta a gestire meglio finestre e spazi di lavoro sul Mac. Con funzionalità semplici ma potenti, permette di organizzare app e documenti in modo chiaro e veloce. È utile per chi passa continuamente da un’applicazione all’altra e vuole mantenere la scrivania digitale ordinata. Un piccolo alleato per aumentare la produttività quotidiana.

Prezzo: 2,50 $ (12,99 $)

AppKiller

AppKiller permette di chiudere velocemente applicazioni che consumano troppe risorse o che non rispondono. Con un’interfaccia minimale, rende più semplice gestire processi indesiderati e liberare memoria. È ideale per chi usa spesso software pesanti o ha bisogno di mantenere il sistema sempre fluido senza passare dal Monitoraggio Attività.

Prezzo: 1,00 $ (7,99 $)

App Cleaner & Uninstaller

App Cleaner & Uninstaller disinstalla completamente applicazioni e rimuove i file residui che spesso restano nel sistema. Mantiene il Mac più pulito e ordinato, evitando rallentamenti e liberando spazio prezioso. Un must-have per chi installa e testa molti software e vuole garantire sempre una gestione ottimale delle app installate.

Prezzo: 3,50 $ (14,95 $)

Unite

Unite trasforma qualsiasi sito web in un’app desktop indipendente. Basta inserire l’URL e avrai un’app nativa con icona dedicata, menu e integrazione nel Dock. È perfetto per chi usa regolarmente servizi online e vuole accedervi senza aprire il browser, migliorando focus e produttività. Ideale anche per creare app aziendali dedicate.

Prezzo: 6,00 $ (29,99 $)

Swish

Swish è un gestore di finestre basato su gesti del trackpad. Con semplici movimenti puoi ridimensionare, spostare e organizzare app in modo intuitivo e rapido. È perfetto per chi lavora in multitasking e desidera massimizzare lo spazio disponibile sullo schermo. Un approccio moderno alla gestione delle finestre che rende il lavoro più fluido.

Prezzo: 5,99 $ (16,00 $)

Multimedia

Elmedia Video Player

Elmedia Video Player è un lettore multimediale versatile che supporta un’ampia gamma di formati audio e video, inclusi FLV, SWF, MP4, AVI, MOV e MKV. Offre streaming wireless verso dispositivi compatibili, gestione avanzata dei sottotitoli e un’interfaccia intuitiva per una riproduzione fluida. Ideale per chi vuole un player affidabile e potente, senza dover installare codec aggiuntivi.

Prezzo: 5,00 $ (19,90 $)

SurFlex Screen Recorder

SurFlex Screen Recorder è l’app ideale per registrare lo schermo del Mac in alta qualità. Permette di catturare sia il video che l’audio di sistema e del microfono, risultando perfetta per tutorial, corsi online e videoconferenze. Include strumenti di editing base e opzioni di esportazione flessibili, rendendola utile a professionisti e studenti che vogliono creare contenuti chiari e immediati.

Prezzo: 5,00 $ (45,95 $)

VideoProc Converter AI

VideoProc Converter AI combina conversione video, compressione e editing con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Supporta oltre 420 formati e include strumenti per stabilizzare video mossi, rimuovere rumori di fondo e migliorare la qualità visiva. Grazie all’accelerazione hardware, garantisce velocità elevate senza sovraccaricare il sistema. È una soluzione completa per creator e professionisti del video.

Prezzo: 5,00 $ (45,95 $)

iShowU Studio 2

iShowU Studio 2 è un software professionale per registrare lo schermo e montare video in un’unica applicazione. Dispone di timeline avanzata, strumenti per aggiungere testi e callout, transizioni fluide e funzioni di esportazione ottimizzate. È pensato per educatori, formatori e content creator che vogliono realizzare tutorial e presentazioni di alto livello senza ricorrere a più programmi diversi.

Prezzo: 5,00 $ (79,00 $)

Easy Screen Recorder

Easy Screen Recorder permette di catturare tutto ciò che accade sullo schermo del tuo Mac, a tutto schermo o in aree selezionate, con registrazioni fluide anche su display 5K. Supporta la registrazione audio separata (da microfono interno o dispositivi esterni) e la registrazione video dalla webcam, interna o esterna.

Una volta registrato, puoi modificare il video direttamente: unisci clip, aggiungi immagini, musica, effetti di transizione, taglia e rifinisci in pochi click. Il risultato può essere esportato rapidamente in formato MP4 o MP3, con accelerazione hardware per un output veloce e fluido. È una soluzione completa per creare tutorial, presentazioni o contenuti social direttamente dal tuo Mac.

Prezzo: 3,00 $ (29,99 $)

Video Cutter

Video Cutter è una utility veloce e semplice che permette di tagliare e unire spezzoni video senza ricodifica, preservando la qualità originale. L’interfaccia minimale consente di selezionare facilmente i segmenti desiderati e ottenere file pronti in pochi secondi. È utile per chi deve estrarre clip da filmati lunghi o preparare contenuti brevi per social media.

Prezzo: 4,00 $ (29,99 $)

RAW Converter Ultimate

RAW Converter Ultimate converte file fotografici RAW in formati più comuni come JPEG e TIFF, mantenendo la fedeltà cromatica e i dettagli dell’immagine originale. Supporta un’ampia gamma di formati di fotocamere e offre un processo rapido ed efficace. È un’app indispensabile per fotografi che vogliono elaborare scatti professionali senza utilizzare software complessi di editing.

Prezzo: 3,00 $ (19,99 $)

Converter to MP3

Converter to MP3 trasforma facilmente file audio e video in formato MP3, garantendo compatibilità con la maggior parte dei dispositivi e dei lettori. Include opzioni di conversione batch per velocizzare i flussi di lavoro e impostazioni per regolare qualità e bitrate. È ideale per chi vuole estrarre tracce audio da video o uniformare la propria libreria musicale.

Prezzo: 3,00 $ (19,99 $)

Litur

Litur è un’app dedicata a designer e creativi che consente di catturare colori da immagini e schermo per generare palette personalizzate. Le tavolozze possono essere organizzate, salvate e condivise facilmente, diventando un valido strumento di supporto per lavori grafici, brand identity e progetti artistici. Una risorsa preziosa per chi lavora con il colore ogni giorno.

Prezzo: 3,00 $ (11,99 $)

Script Fonts

Script Fonts è una collezione di caratteri calligrafici eleganti, perfetta per progetti di design, inviti, loghi e materiali creativi. Offre una varietà di stili che arricchiscono presentazioni e lavori grafici con un tocco distintivo e personalizzato. Un pacchetto utile sia per designer professionisti che per hobbisti che vogliono rendere unici i loro progetti tipografici.

Prezzo: 1,50 $ (19,99 $)

Gestione e Recupero Dati

Cookie Viewer

Cookie Viewer è una piccola utility che ti permette di analizzare in dettaglio i cookie salvati dai tuoi browser. Con un’interfaccia semplice ma potente, puoi ispezionare i dati memorizzati, visualizzare informazioni come date di scadenza, domini e contenuti, e decidere se mantenerli o eliminarli. È ideale per utenti attenti alla privacy e per sviluppatori che vogliono monitorare il comportamento dei siti web.

Prezzo: 1,00 $ (9,95 $)

Fireebok Data Recovery

Fireebok Data Recovery è una soluzione completa per recuperare file persi o cancellati da dischi rigidi, chiavette USB, schede SD e altri supporti. Supporta numerosi formati, dalle foto ai documenti, e dispone di modalità di scansione rapida o approfondita per aumentare le probabilità di recupero. È un programma indispensabile per chi teme la perdita accidentale di dati importanti.

Prezzo: 4,00 $ (69,95 $)

Donemax Data Eraser

Donemax Data Eraser consente di eliminare definitivamente file e cartelle, rendendoli irrecuperabili anche con software di recupero avanzati. Perfetto per chi deve proteggere dati sensibili, integra algoritmi di cancellazione sicuri utilizzati anche in ambito professionale. Offre opzioni di cancellazione singola o di interi dischi, risultando ideale per chi deve vendere o smaltire dispositivi.

Prezzo: 2,00 $ (49,95 $)

Sicurezza e Privacy

Periscope Pro

Periscope Pro trasforma la webcam del tuo Mac in un sistema di videosorveglianza completo. Può registrare automaticamente quando rileva movimento o suoni, inviando notifiche in tempo reale per avvisarti di eventuali attività sospette. Le registrazioni possono essere archiviate localmente o su cloud per una maggiore sicurezza. È una soluzione pratica e conveniente per monitorare casa o ufficio senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

Prezzo: 3,00 $ (19,99 $)

OysterVPN

OysterVPN è un servizio VPN affidabile che protegge la tua connessione con crittografia avanzata e politica no-log. Con server in diverse località, ti consente di navigare in anonimato, aggirare restrizioni geografiche e utilizzare reti pubbliche senza rischi. Offre velocità stabili e un’interfaccia semplice, rendendolo adatto sia a utenti esperti che a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle VPN.

Prezzo: 12,99 $ (39,99 $)

Sviluppo e strumenti tecnici

RegEx Wizard

RegEx Wizard è lo strumento ideale per chi lavora con espressioni regolari. Permette di creare, testare e perfezionare le regex in un’interfaccia intuitiva, evidenziando corrispondenze e errori in tempo reale. È utile sia per programmatori esperti sia per chi sta imparando a padroneggiare la sintassi regex, riducendo gli errori e velocizzando lo sviluppo. Un compagno prezioso per chi lavora con testi complessi e automazioni.

Prezzo: 2,50 $ (14,99 $)

CodeCounter

CodeCounter consente di analizzare i progetti software contando linee di codice, commenti e file. Fornisce statistiche precise utili per misurare la complessità e il progresso di un progetto. È uno strumento perfetto per team di sviluppo, project manager e freelance che desiderano monitorare il lavoro e redigere report tecnici accurati. Leggero e veloce, si integra facilmente nei flussi di lavoro quotidiani.

Prezzo: 2,00 $ (9,99 $)

Utilità iOS e Controllo Remoto

SpeakMe

SpeakMe è un’app che trasforma testi scritti in voce naturale direttamente su iPhone. Supporta più lingue e offre voci realistiche, diventando un valido aiuto per lettura assistita, studio o produttività. È utile per studenti, professionisti o chiunque voglia “ascoltare” documenti, articoli e note mentre è in movimento. Una soluzione pratica che rende i contenuti più accessibili e versatili.

Prezzo: 1,00 $ (9,99 $)

Remote Buddy

Remote Buddy consente di controllare il Mac a distanza tramite iPhone o altri dispositivi compatibili. Perfetto per presentazioni, home theater e gestione multimediale, supporta centinaia di applicazioni e offre un’interfaccia intuitiva. Trasforma il tuo smartphone in un telecomando universale per il Mac, rendendo ogni interazione più fluida e versatile. Ideale sia in ufficio che a casa.

Prezzo: 5,00 $ (24,99 $)

iPhone Cleaner

iPhone Cleaner mantiene il tuo dispositivo veloce ed efficiente eliminando file temporanei, cache e residui inutili. Con un’interfaccia chiara, libera spazio di archiviazione e migliora le prestazioni complessive, prolungando la vita dello smartphone. È particolarmente utile per chi ha dispositivi con poca memoria o vuole mantenere l’iPhone sempre scattante e reattivo.

Prezzo: 2,00 $ (19,95 $)

La promozione

L’edizione Estate 2025 di BundleHunt è tra le migliori occasioni dell’anno per rinfrescare e potenziare il proprio Mac con software di qualità a prezzi imbattibili.

Come avete visto ce ne sono per tutti: professionisti, studenti, creativi o semplici appassionati di tecnologia possono trovare decine di strumenti utili per ogni esigenza, dal migliorare la produttività alla gestione dei dati, passando per i software multimedia e quelli dedicati alla sicurezza.

Come dicevamo gli sconti arrivano fino al 90% e avete la possibilità di scegliere solo ciò che vi serve.

Partite da questa pagina per scoprire tutti i software in offerta.