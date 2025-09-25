Facebook Twitter Youtube

Panasonic, nuovo obiettivo zoom super-tele LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.

Di Mauro Notarianni
Foto di Panasonic

Panasonic ha presentato il nuovo obiettivo intercambiabile LUMIX S 100‑500mm F5‑7.1 O.I.S. (S‑R100500), basato sullo standard del sistema L‑Mount.

Il produttore riferisce che in quanto primo obiettivo zoom super‐tele della serie LUMIX S che copre lunghezze focali fino a 500 mm, questo obiettivo è compatibile con teleconverter, consentendo riprese con una lunghezza focale combinata fino a 1000 mm. Offre alta risoluzione e un bokeh su tutto l’intervallo di zoom, permettendo a fotografi e videomaker di catturare immagini e filmati in una vasta gamma di scenari, inclusi natura, sport motoristici e paesaggi.

Panasonic riferisce che con l’ottimizzazione della disposizione degli elementi dell’obiettivo e il motore lineare dual phase (Dual Phase Linear Motor), l’obiettivo vanta un design sorprendentemente compatto, con lunghezza complessiva di soli 196,1 mm, pur offrendo prestazioni super‐tele di alto livello.

Il produttore riferisce ancora di autofocus “veloce, preciso e silenzioso”; l’obiettivo integra la stabilizzazione d’immagine Dual I.S. 2, che supporta fino a 7,0 stop, evidenxiando portabilità e supporto per riprese a mano libera, ampliando le possibilità creative sul campo.

L’obiettivo è indicato come progettato per un utilizzo intuitivo, con un anello di messa a fuoco personalizzabile e un pulsante di messa a fuoco. L’anello di messa a fuoco può essere usato come anello di controllo, assegnando impostazioni preferite come l’apertura o altri parametri personalizzabili, mentre il pulsante di messa a fuoco permette all’utente di assegnare funzioni preferite.

L’obiettivo incorpora anche caratteristiche come la soppressione del focus breathing e il controllo dell’apertura a micro‐step per transizioni di esposizione fluide, supportando prestazioni video di alta qualità. Non conosciamo il prezzo di listino per l’Italia; negli USA il prezzo di Lumix S 100-500mm F5-7.1 OIS è di 2099$.

