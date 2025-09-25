REVASRI NK-600, telemetro laser da golf in offerta a 17 €

Chi gioca a golf può migliorare la precisione nei colpi in campo con un telemetro laser progettato appositamente allo scopo. Se ne state cercando uno sappiate che al momento è in offerta speciale il REVASRI NK-600.

Secondo la scheda tecnica questo modello offre una rilevazione precisa delle distanze comprese tra 5 e 600 metri, e fino a 1000 metri in modalità estesa. Il tutto con una precisione di ±1 metro, che è fondamentale per il gioco sul green.

Presenta un display LCD che offre letture immediate, sebbene in condizioni di scarsa illuminazione sia necessaria una fonte luminosa esterna poiché – apprendiamo dalla pagina promozionale – l’oculare non è retroilluminato.

Diverse le modalità disponibili come la Golf che consente di misurare in modo intelligente la distanza fino alla bandiera. Praticamente muovendosi verso il bersaglio, il sistema rileva automaticamente la bandiera e avvisa l’utente tramite una vibrazione e l’accensione del relativo logo lampeggiante sul display. In aggiunta, vengono fornite anche le informazioni sulla compensazione della pendenza, utili per valutare correttamente la forza del colpo.

L’ingrandimento 6X e l’oculare con rivestimento multistrato promettono un’ottima qualità visiva, mentre la messa a fuoco manuale tramite specchio rotante permette di adattare la visione alle diverse situazioni di utilizzo.

È compatto e facile da trasportare, anche nelle tasche laterali di una sacca da golf, e ad alimentarlo c’è una batteria ricaricabile tramite USB-C.

