Offerte Prime Day Amazon 2025, i migliori sconti realme su smartphone e auricolari

C’è ancora tempo per partecipare al Prime Day 2025 di Amazon, che continua a proporre sconti anche su una vasta gamma di dispositivi realme, tra smartphone 5G di ultima generazione e auricolari true wireless. Le offerte, valide solo per un periodo limitato, consentono di risparmiare fino al 20% rispetto ai prezzi più bassi degli ultimi 30 giorni. Ecco una selezione delle promozioni più interessanti.

Tra gli smartphone realme in offerta vi segnaliamo il realme 14 Pro 5G (12+512 GB) che potete portare a casa a un prezzo Prime Day di 299,99 €, con un risparmio del 14% rispetto al listino precedente di 349,99 euro. Tra le sue caratteristiche più importanti i display 120Hz, fotocamera Sony IMX882 con stabilizzazione OIS, batteria da 5260 mAh, certificazione IP69 e design termocromatico esclusivo Amazon.

Ancora, tra i prodotti più interessanti in offerta il realme GT 7T 5G ( nella versione 12+256 GB) che per il Prime Day portate a casa a 399,99 euro con uno sconto del 20%. In questo caso, tra le sue caratteristiche di spessore la batteria da ben 7000 mAh, ricarica da 120W, processore Dimensity 8400-MAX, display da 6000 nit a 120Hz, IP69, fotocamera IMX896 da 50 MP.

Ancora , tra gli smartphone segnaliamo il realme P3 5G (8+256 GB) a 186,99 euro, con un risparmio del 18 per cento rispetto al listino di 226,99 euro.

Prima di lasciarvi alla lista completa degli sconti vi segnaliamo anche il realme 14 Pro 5G (8+256 GB) al prezzo Prime Day di 259,00 €; questo terminale ha dalla sua il chip Dimensity 7300, fotocamera Sony OIS, display curvo 120Hz, ricarica 45W SUPERVOOC.

Inoltre, nella lista troverete anche gli auricolari realme Buds Air 7 scontati fino al 7% rispetto al listino originale di 59,99 euro e i realme Air 6 con cancellazione del rumore da 50 dB, autonomia di 40 ore, 6 microfoni ENC.

Tutti gli sconti realme di seguito:

