Sconto di quasi 500€ sul Galaxy S25 Ultra, il top del top di Samsung

Se stavate aspettando il momento giusto per cambiare smartphone, è arrivato: su Amazon è in offerta il nuovissimo Samsung Galaxy S25 Ultra da 256GB a un prezzo davvero da non lasciarsi scappare. Il listino ufficiale parla di 1.499 euro, ma si può acquistare su Amazon soli 979 euro.

Parliamo del miglior smartphone mai prodotto da Samsung, con tutto il meglio dell’hardware e soprattutto una forte integrazione dell’intelligenza artificiale, ormai protagonista anche nel mondo mobile.

Si presenta con linee più morbide e arrotondate si fondono con una scocca in titanio, materiale e c’è anche la S Pen integrata.

Il Galaxy S25 Ultra integra la nuova Galaxy AI, che interviene in tantissimi ambiti: dai riepiloghi giornalieri intelligenti fino al riconoscimento dei suoni per migliorare le telefonate e la qualità audio dei video. Il comparto fotografico è ancora una volta da riferimento, con il supporto dell’intelligenza artificiale per scatti e video ottimizzati in ogni condizione di luce.

Con il nuovo ProVisual Engine potenziato dall’intelligenza artificiale e supportato dal chip Snapdragon 8 Elite per Galaxy, scatta e modifica foto al top. La nuova ultra-grandangolare da 50MP è perfetta per catturare paesaggi mozzafiato o scene dinamiche,

Il cuore del comparto fotografico è il ProVisual Engine, un sistema potenziato da AI che lavora in tempo reale su nitidezza, esposizione, riconoscimento delle scene e correzione dei difetti. Non si limita a “migliorare” le foto, ma le ottimizza in base al contesto: un tramonto, un ritratto, uno scatto in notturna… ogni volta il telefono sa cosa fare.

Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, brillante, fluido e perfetto per ogni tipo di utilizzo. Il cuore dello smartphone è il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, pensato per offrire il massimo delle prestazioni, anche nel gaming e nelle operazioni più complesse. La batteria è da 5.000 mAh, e con la ricarica rapida si va da 0 al 50% in mezz’ora.

Samsung ha sviluppato un chipset su misura per questa generazione, pensato per sfruttare al massimo il ray tracing in tempo reale e l’ottimizzazione Vulkan.

Con la nuova One UI e la pratica Now Bar, puoi controllare musica e notifiche senza nemmeno sbloccare lo schermo. Ma la vera sorpresa è sotto la scocca: la tecnologia mDNle integrata nel processore, insieme a un software ottimizzato, consente di guardare contenuti in streaming, giocare e navigare per ore e ore senza temere il calo di batteria. Un’autonomia che segue il tuo ritmo, senza ansie da ricarica.

Samsung ha puntato molto anche sulla sicurezza: con Knox Vault, i dati più sensibili sono protetti da una “cassaforte digitale” isolata dal resto del sistema, per garantire privacy e protezione.

L’offerta è valida per tutte le colorazioni disponibili, ma le scorte potrebbero terminare rapidamente. A 979 euro il Galaxy S25 Ultra diventa uno dei flagship più convenienti del momento, soprattutto considerando che è stato presentato non più di quattro mesi fa e costa ben 1.499 euro a prezzo pieno.