Inizio 2025 col botto, Microsoft Office per Mac e Windows a soli 15€

Pubblicità

Volete diventare più produttivi senza dover pagare un abbonamento? È il 2025 e tutto questo è possibile approfittando dell’offerta su Microsoft Office 2019 Home & Business per Mac che, per poco, vi costa solo 39,99 € invece di 229 € approfittando della New Year Sale di Godeal24.

Che siate proprietari di piccole imprese, imprenditori o liberi professionisti, questa offerta a vita vi consente di sfruttare la potenza di Word, Excel, PowerPoint e altre app essenziali senza pagamenti ricorrenti o dipendenze dal cloud su Mac.

Anche se Microsoft Office 2019 non è la versione più recente, rimane una scelta ottima e conveniente per chi non ha bisogno delle ultime funzionalità basate sul cloud.

Se state utilizzando macOS Mojave (10.14) o versioni successive, questa versione è perfetta, anche se non avete ancora aggiornato a Monterey o Ventura, che sono necessari per Office 2021.

Per gli utenti Mac, Office 2019 può accontentare moltissimi professionisti, grazie anche alla gestione semplificata di email e calendari tramite Outlook.

Questi strumenti sono essenziali per gestire un’azienda in modo efficiente, organizzare progetti o fare ordine sul computer anche se si è dei semplici freelance.

Per gli utenti Windows, potete anche comprare Microsoft Office Professional 2021 per Windows a soli 35,24 € invece di 249 € .

Non perdete l’opportunità di avere accesso a tutte le app di MS Office per sempre.

Offerta speciale per Microsoft Office 2024

Potete anche comprare una licenza a vita per Microsoft Office Home & Business 2024 a 169,99 €, risparmiando fino a 100 €. È l’ultima versione di MS Office per Mac.

Microsoft Office 2024 include tutte le app essenziali di Microsoft con alcune nuove funzionalità AI, da Word per l’editing di testi, Excel per fogli di calcolo avanzati, PowerPoint per presentazioni coinvolgenti, OneNote per tenere tutto organizzato e Outlook per la gestione delle email.

Che si tratti di redigere report, analizzare numeri o creare presentazioni, questa suite di software può aiutarvi a fare un salto di qualità.

Prezzo speciale per l’ultima versione di MS Office 2024

Se state ancora utilizzando Windows 10, questa è l’opportunità per fare l’upgrade alla versione più recente Windows 11 Professional a un prezzo incredibile, poiché il supporto per Windows 10 terminerà a ottobre 2025.

A soli 13,25 € invece di 199 € comprate Windows 11 Pro, e questo è uno sconto eccezionale di Godeal24 che vi permette di aggiornare il PC spendendo pochissimo.

Windows 11 Pro offre una serie di nuove funzionalità progettate per migliorare il modo in cui lavorate, vi divertite e restate connessi. Approfittate di questa offerta prima che scada.

Licenze Windows a vita e genuine a partire da 6 €!

Bundle convenienti con il 62% di sconto (Codice coupon “MAC62”)

Fino al 50% di sconto su altri Windows e Office! (Codice coupon “MAC50”)

Offerte all’ingrosso, prezzi imbattibili!

Altri strumenti per Mac al miglior prezzo!

Su Godeal24 potete risparmiare tempo e denaro con licenze Microsoft scontate, software di sicurezza IT di livello superiore e altri strumenti per computer. Ottenete Windows OS e MS Office a un prezzo imbattibile.

Approfittate dello shopping senza stress grazie alla consegna digitale di Godeal24, che invia il software direttamente alla vostra email pochi secondi dopo l’acquisto. Inoltre, con una valutazione TrustPilot positiva al 98% e supporto tecnico esperto 24/7, potete essere certi della qualità del prodotto che acquistate.

Godeal24 promette di offrire supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un servizio post-vendita a vita, assicurandovi che possiate usare il prodotto senza problemi!

Contattate Godeal24: [email protected]