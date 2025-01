HP Easy Digital Meliconi, le cuffie di coppia wireless per vedere insieme la TV

Pubblicità

Oggi più che mai l’home entertainment è presente nelle nostre vite e Meliconi propone un bundle di cuffie TV wireless senza fili, indicate come ideali per guardare film, serie TV e programmic on il proprio partner o un parente che condivide i nostri gusti, in totale libertà di movimento.

Le cuffie TV Bundle HP Easy Digital hanno una portata massima di segnale di 100 metri in campo aperto. La base trasmittente, dotata di ingresso audio analogico e digitale, è di dimensioni ridotte, sottile e leggera, e si alimenta direttamente tramite la presa USB presente nel retro della TV.

Il collegamento alla TV e ad altre fonti audio analogiche e digitali avviene attraverso cavo audio stereo AUX 3,5mm o cavo ottico digitale Toslink, entrambi inclusi nella confezione; si tratta dunque di un prodotto compatibile con la maggior parte delle TV sul mercato.

Le cuffie sono dotate di batteria integrata ai polimeri di litio che si ricarica in 2 ore e offre 8 ore di uso continuato.

Due i canali di trasmissione disponibili e selezionabili dal retro della base trasmittente, utile per evitare interferenze.

L’archetto consente di regolare la posizioni; i padiglioni sono indicati come ergonomici, confortevoli e in grado di adattarsi alla forma dell’orecchio. Le cuffie possono essere utilizzate, anche, come una normale cuffia con cavo.

Il prezzo di listino è di 143,49 euro ma nel momento in cui scriviamo su Amazon sono offerta a 107,15 euro. La confezione include: 2 cuffie TV e 1 base trasmittente con cavo di alimentazione, il cavo AUX 3,5 mm, il cavo Toslink, due cavi di ricarica micro USB.