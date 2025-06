OnePlus Pad 3 riscrive le regole dei tablet Android

Grazie a un mix di specifiche hardware e prestazioni da primo della classe, design curato e funzioni multitasking e AI avanzate di serie OnePlus Pad 3 tenta di riscrivere le regole dei tablet Android. Ricordiamo che questo tablet è già stato anticipato per una serie di funzioni pensate per gli utenti Apple.

La prima caratteristica che colpisce l’attenzione è il generoso schermo LCD da 13,2 pollici con risoluzione 3,4K che offre una elevata densità di pixel pari a 315 PPI e profondità colore a 12 bit. Il costruttore ha scelto il formato 7:5 per ottimizzare produttività e multitasking, mantenendo equilibrio tra visibilità e praticità.

Se lo schermo è una sorpresa, lo è anche il sistema audio composto da ben otto speaker disposti in modo simmetrico, quattro woofer e quattro tweeter. Assicurano audio potente e profondo per film, musica e gaming.

Nessun problema per app complesse in multitasking e nemmeno per i videogiochi più esigenti in termini di risorse hardware. Questo grazie al chip Snapdragon 8 Elite Mobile, attualmente uno dei più potenti di Qualcomm per l’universo Android, abbinato a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il costruttore assicura massime prestazioni mantenute a lungo grazie al sofisticato sistema di raffreddamento a camere di vapore in grafene composito.

Per funzionare senza interruzioni e senza dover dare la caccia a una presa della corrente OnePlus Pad 3 è dotato di una batteria di ben 12.140 mAh. In standby dura oltre due mesi, da spento oltre due anni: garantisce fino a 17 ore di riproduzione di video lunghi, 15 ore per quelli brevi, e fino a 6 ore di gioco con titoli AAA. Grazie alla tecnologia SuperVooc da 80W si ottiene il 18% di ricarica della batteria in solamente 10 minuti.

Debutta OxygenOS 15 versione aggiornata e potenziata dell’apprezzato sistema operativo per tablet del marchio. Mette a disposizione funzionalità AI di traduzione, scrittura e riassunto, per editing fotografico, oltre a Google Gemini e Cerchia e Cerca. Migliorano produttività e multitasking anche OpenCanvas e drag-and-drop a livello di sistema.

Accessori, disponibilità, prezzi e promozioni lancio

Gli accessori ufficiali proposti sono la cover con tastiera e trackpad OnePlus Smart Keyboard, Custodia folio con tripla piegatura e quattro inclinazioni, OnePlus Stylo 2 che rileva 16.000 livelli di pressione per scrivere e disegnare con precisione.

I prezzi consigliati di OnePlus Pad 3 sono di 599 euro per il modello 12GB+256GB, oppure di 699 euro per la versione con 16GB+512GB, con disponibilità dal 19 giugno.

Per preordini e lancio il costruttore offre lo sconto di 100 euro sulla configurazione top, che così costa come il modello base, con in più un accessorio a scelta senza costi aggiuntivi tra: OnePlus Smart Keyboard (valore: €169,00) OnePlus Stylo 2 (valore: €99,00), Custodia Folio OnePlus (valore: €59,00), Adattatore GaN 80W SUPERVOOC con doppia porta (valore: €49,99). Diversi dispositivi OnePlus sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

