L’arrivo di Nintendo Switch 2 scatena anche Belkin

Belkin ha annunciato il suo ingresso nel mercato degli accessori per gaming con il lancio di una nuova gamma di prodotti compatibili con Nintendo Switch 2.

La nuova gamma include prodotti indicati come progettati per migliorare l’esperienza di gioco, incluse soluzioni per la ricarica in mobilità, accessori audio, pellicole protettive ad alta resistenza e nuove custodie da viaggio con elevata portabilità e grado di protezione.

La nuova linea di accessori per il gaming di Belkin include: custodia di ricarica per Nintendo Switch 2, custodia da viaggio per Nintendo Switch 2 e proteggi schermo antiriflesso TemperedGlass per Nintendo Switch 2.

Custodia di ricarica per Nintendo Switch 2

La custodia di ricarica di Belkin (59,99 €) per Nintendo Switch 2 combina protezione e alimentazione, per fare in modo che il dispositivo sia sempre carico anche durante il trasporto. La power bank da 10.000 mAh integrata elimina l’ansia da batteria scarica e permette di continuare a giocare ovunque. Il produttore riferisce che è progettata con materiali di qualità, offre una protezione affidabile contro i graffi e le cadute. È Disponibile nei colori carbone, sabbia e verde.

Custodia da viaggio per Nintendo Switch 2

Per chi è alla ricerca di una custodia portatile che garantisca anche protezione, la custodia da viaggio di Belkin per Nintendo Switch 2 (19,99$) combina protezione e un tocco di stile. Il produttore riferisce che è progettata con materiali di qualità, offre una protezione affidabile contro i graffi e l’usura quotidiana. È disponibile nei colori carbone, sabbia e verde.

Proteggi schermo antiriflesso TemperedGlass per Nintendo Switch 2

Il proteggi schermo antiriflesso TemperedGlass di Belkin (24,99€) è indicato come progettato per offrire durabilità, chiarezza dello schermo e riduzione dei riflessi. Oltre a proteggere lo schermo da graffi e ditate, questa pellicola protettiva elimina i riflessi per garantire migliore visibilità in ambienti luminosi o all’aperto. L’applicatore incluso semplifica l’installazione senza bolle, in modo da ottenere una copertura perfetta dello schermo. La pellicola proteggere lo schermo dall’usura quotidiana e promette immagini vivide e nitide.

Belkin da anni produce accessori per vari prodotti Apple; è stata acquistata da Foxconn nel 2018 che è uno dei principali partner di fiducia della Mela e quest’ultima approva diversi prodotti, fornendo in alcuni casi anche determinate specifiche in anticipo.

Trovate tutte le notizie sui prodotti Belkin in questa sezione di Macitynet.