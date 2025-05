OnePlus Pad 3 è il tablet Android che ama gli utenti Apple

Ormai sempre più costruttori scelgono di anticipare sé stessi rivelando design e dettagli succulenti prima del lancio: questa è la volta di OnePlus Pad 3 che sarà svelato il 5 giugno, ma fin da ora promette di essere il migliore tablet Android del 2025 per prestazioni, produttività e intrattenimento, allo stesso tempo riservando non poche sorprese per tutti gli utenti Apple.

Nelle anticipazioni per l’Italia il marchio spiega che tra le novità del tablet ci sono funzioni aggiuntive pensate specificatamente per gli utenti Apple, in particolare il controllo remoto del Mac, oltre alla condivisione di file tramite trascinamento drag-and-drop.

Il dettaglio interessante è che nell’anticipazione per il mercato USA OnePlus indica invece seamless iOS syncing, traducibile con sincronizzazione iOS perfetta o, meglio, senza soluzione di continuità.

Essendo anticipazioni il costruttore non offre ulteriori dettagli, ma secondo 9to5Google sembra trattarsi di una nuova versione migliorata e potenziata di O+Connect. Questa app e relativi servizi creati da OnePlus e Oppo permettono di trasferire e condividere file senza fili tra iPhone e i terminali dei due marchi, oltre al mirroring dello schermo di un Mac e altro ancora.

Sempre sul fronte software OnePlus Pad 3 promette esperienze multitasking mai viste nel tablet Android grazie alla funzione Open Canvas anche questa migliorata e potenziata rispetto alla generazione precedente.

Per assicurare la migliore esperienza possibile agli utenti il dispositivo funzionerà con il più recente e potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Invece le altre specifiche provengono direttamente dalla Cina dove il tablet è già in vendita: schermo LCD da 13,2 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, batteria di ben 12.140 mAh e Android 15.

Sconti e promozioni in vista di OnePlus Pad 3

OnePlus offre la possibilità di accedere in anticipo a vantaggi dal valore complessivo di €99,99, prenotando OnePlus Pad 3 con solo 1€. L’iniziativa include:

Coupon sconto da 50,00 euro sull’acquisto del OnePlus Pad 3, valido dal 5 giugno al 31 luglio 2025. Il coupon è cumulabile con eventuali sconti previsti durante l’Open Sale, ma non con altri codici promozionali o offerte a tempo.

Inoltre c’è un codice omaggio per un caricatore OnePlus SUPERVOOC da 80W (kit GaN con doppia porta) del valore di 49,99€, riscattabile automaticamente al momento dell’acquisto del tablet, sempre tra il 5 giugno e il 31 luglio 2025.

Diversi dispositivi OnePlus sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

