OnePlus svela OxygenOS OxygenOS 16, quando l’AI incontra la personalizzazione

OnePlus ha svelato OxygenOS 16, il nuovo aggiornamento software che vedrà luce sui dispositivi del brand che propone un mix di intelligenza artificiale avanzata e prestazioni ottimizzate. Basato sul principio “Intelligently Yours”, questa nuova release – spiega OnePlus – rappresenta un passo in avanti nel percorso evolutivo del brand, che mira ad offrire maggiore personalizzazione e fluidità.

Al centro di OxygenOS 16 c’è Plus Mind, una piattaforma di intelligenza personale capace di riconoscere e organizzare i contenuti visualizzati e salvati sul dispositivo in un unico hub chiamato Mind Space.

A questo spazio si accede tramite un gesto o un tasto personalizzato. Plus Mind è in grado di comprendere il contesto dei dati salvati, ad esempio estraendo automaticamente informazioni da volantini per creare eventi nel calendario.

L’aggiornamento integra inoltre Google Gemini, che collabora con Mind Space per fornire risposte contestualizzate all’utente. Ad esempio, può aiutare a sviluppare un piano d’arredo sulla base dei contenuti salvati, oltre a presentare numerosi strumenti di produttività basati sull’AI, dalla generazione di testi e mappe mentali a funzioni di scansione intelligente con conversione immediata in PDF.

Sul fronte di prestazioni e interfaccia, OnePlus introduce Parallel Processing 2.0, che permette animazioni più fluide, migliorando la navigazione e l’esperienza complessiva.

Cross-platform

Un po’ come magicOS 10, anche OxygenOS 16 offre la connessione cross-ecosistema potenziata, con una migliore compatibilità con PC Windows, Mac e dispositivi Apple come Apple Watch, per sincronizzare notifiche e controlli.

Dal punto di vista estetico, OxygenOS 16 adotta un design leggero e personalizzabile, con nuove animazioni per schermata di blocco, drawer e home screen, e un sistema avanzato di personalizzazione con Motion Photos e video sfondi interattivi, mentre Fluid Cloud integra aggiornamenti in tempo reale da app di terze parti nei widget della schermata principale.

Sul fronte sicurezza, questa versione introduce Private Computing Cloud, una soluzione che tutela la privacy utenti proteggendo i dati nel cloud anche durante l’elaborazione, mantenendo protezione sia hardware che software.

Anche i tablet beneficiano di OxygenOS 16, con un’interfaccia ridisegnata per il multitasking avanzato, supporto per fino a cinque applicazioni contemporaneamente e integrazione più profonda con i PC Windows.

Il rollout inizierà a partire dal 17 ottobre con il lancio della Open Beta, mentre il OnePlus 15 sarà il primo dispositivo a montare OxygenOS 16 nativamente. Successivamente la distribuzione coinvolgerà i modelli OnePlus precedenti, assicurando un’ampia accessibilità alle nuove funzionalità.

In sintesi, OxygenOS 16 rappresenta un passo significativo per OnePlus, con una forte integrazione dell’intelligenza artificiale e miglioramenti sostanziali in termini di personalizzazione, fluidità operativa e connettività cross-dispositivo.

