Plus Mind espande l’intelligenza artificiale di OnePlus 13

Non poteva mancare neppure OnePlus nel valzer per AI: il produttore ha appena annunciato il debutto di Plus Mind, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale pensato per semplificare la gestione quotidiana di contenuti e informazioni, che sarà disponibile a partire da oggi tramite aggiornamento software per i dispositivi OnePlus 13 e OnePlus 13R,

Plus Mind consente di catturare in modo immediato qualsiasi tipo di contenuto, come immagini, testi, link, messaggi o post social, semplicemente scorrendo verso l’alto con tre dita sullo schermo. Una volta attivato, lo strumento analizza il contenuto selezionato e propone azioni contestuali, come salvare una data nel calendario, impostare un promemoria, oppure generando una breve descrizione informativa.

Tutti i materiali dati in pasto a OnePlus Mind, peraltro, vengono archiviati nel Mind Space, un nuovo spazio digitale facilmente accessibile dal menu delle app o tramite la barra di ricerca AI, con uno swipe verso il basso dalla schermata principale.

A titolo di esempio, Plus Mind è in grado di riconoscerne la data e suggerire l’inserimento nel calendario, o ancora, può analizzare una pagina di un articolo per riassumere i contenuti, generare riferimenti visivi e consentire il ritorno rapido alla fonte originale.

Plus Mind rappresenta solo una parte della più ampia strategia AI che OnePlus ha annunciato all’inizio del 2025. Oltre a Plus Mind, infatti, OnePlus sta sviluppando una serie di funzionalità AI destinate a vari mercati. Tra le funzioni già disponibili e in arrivo, una piattaforma di traduzione unificata che integra testo, voce, fotocamera e schermo per abbattere le barriere linguistiche in tempo reale.

Una nuova funzione di ricerca intelligente consente di esplorare file, appunti e impostazioni con comandi in linguaggio naturale, offrendo risposte contestuali precise. Sul fronte fotografico, OnePlus pensa a strumenti come AI Reframe che ottimizzano la composizione delle immagini, mentre AI Perfect Shot corregge automaticamente occhi chiusi o espressioni nelle foto di gruppo.

