Opel accelera su auto e veicoli elettrici

Prosegue l’offensiva per l’elettrificazione della gamma Opel: entro la metà del 2022 saranno introdotti undici modelli elettrici tra cui l’intera gamma dei veicoli commerciali leggeri (LCV). Sulla strada per giungere a una flotta a zero emissioni, già quest’anno alcuni modelli saranno offerti esclusivamente in versione elettrica a batteria. Opel Combo Life, Opel Vivaro Combi e Opel Zafira Life adesso si possono ordinare solo con trazione elettrica.

In Germania, il governo centrale e i costruttori promuovono congiuntamente l’acquisto di automobili elettriche con un bonus che può arrivare a 9.000 euro. Il bonus per l’innovazione è ancora valido nella stessa forma fino al termine del 2022. Il bonus ambientale deve essere richiesto all’Ufficio Federale per il Controllo dell’Economia e delle Esportazioni (BAFA). “In futuro Opel procederà ancora più velocemente, grazie a ulteriori innovazioni ecologiche”, ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO della casa automobilistica tedesca.

La nuova generazione di Opel Astra costituirà il perno dell’offensiva di elettrificazione del marchio di Rüsselsheim nei prossimi mesi. Dopo essere stata presentata in anteprima mondiale nel settembre 2021, la nuova Opel Astra 5 porte arriverà presso i clienti in primavera e sarà disponibile fin da subito anche in versione plug-in hybrid. Nel 2023, la gamma sarà completata dalla Opel Astra-e elettrica a batteria. Già oggi la gamma prodotti a zero emissioni del Blitz va da un veicolo leggero come Opel Rocks-e a un grande van come Opel Movano-e.

Opel Combo-e Life e Opel Zafira-e Life secondo il produtore stanno già registrando ottimi risultati di mercato. Entrambi i veicoli sono azionati da un motore elettrico da 100 kW/136 CV. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 50 kWh, Opel Combo-e-Life promette un’autonomia fino a 280 chilometri nel ciclo WLTP, in base al profilo di guida, alla temperatura esterna e alla tipologia d’uso. Quando è necessario procedere alla ricarica, circa 30 minuti presso una stazione pubblica di ricarica rapida in CC sono secondo il produttoere sufficienti affinché la batteria raggiunga un livello dell’80 per cento.

Per quanto riguarda Opel Zafira-e Life, è possibile scegliere tra la batteria agli ioni di litio da 50 kWh (230 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP) e la batteria da 75 kWh per autonomia fino a 330 chilometri nel ciclo WLTP. Il modello in questione è disponibile in tre lunghezze e può trasportare fino a nove passeggeri.

Accanto ai modelli plug-in hybrid ed elettrici a batteria, il produttore offre anche un veicolo elettrico plug-in a celle a combustibile a idrogeno. Opel Vivaro-e HYDROGEN si basa sull’attuale Opel Vivaro-e elettrico a batteria. Questo veicolo è dotato di trazione a celle a combustibile a idrogeno abbinata a una batteria plug-in e con il pieno di idrogeno raggiunge un’autonomia superiore ai 400 chilometri (nel ciclo WLTP1). Il primo Opel Vivaro-e HYDROGEN a uscire dalla linea di produzione inizierà la sua attività come flotta di Miele, costruttore tedesco di elettrodomestici di alta gamma.

Il produttore sta mostrando il proprio impegno “green” in diversi ambiti. Quest’anno Opel e Stellantis promettono di portare avanti i progetti per costruire la gigafactory di celle per batterie a Kaiserslautern. E a Rüsselsheim sta prendendo forma il progetto che porterà alla trasformazione della sede Opel in un campus “green” e nella futura sede tedesca di Stellantis.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.