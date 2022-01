Nintendo lavora a Mario Kart 9, forse lo svelerà entro l’anno

È passato molto tempo dal rilascio da parte di Nintendo di un nuovo capitolo della serie Mario Kart. L’ultimo titolo è stato, per l’appunto, Mario Kart 8, originariamente rilasciato per Nintendo Wii U nel 2014, con una versione Deluxe migliorata per Nintendo Switch arrivata nel 2017. Sembra che un nuovo episodio sia in fase di sviluppo, Mario Kart 9.

Secondo l’analista Dr. Serkan Toto, che ha scritto una previsione per Gamesindustry.biz, Mario Kart 9 è apparentemente in fase di sviluppo e Nintendo potrebbe effettivamente dare un assaggio del gioco all’utenza entro la fine di quest’anno.

L’analista continua aggiungendo che il gioco dovrebbe presentare una nuova svolta, anche se in realtà non si comprende esattamente a cosa faccia riferimento, considerando che Nintendo è solita introdurre nuovi elementi di svolta nei titoli della serie nuovi, così da aiutare l’utenza a mantenere le cose interessanti per il pubblico di giocatori. Ad esempio, c’è stata l’introduzione di kart a due posti e anche elementi antigravitazionali in alcuni dei titoli precedenti.

Non c’è la certezza se il nuovo Mario Kart 9 verrà lanciato su Switch o sulla prossima versione della console. Ci sono state a lungo voci sul fatto che Nintendo stesse lavorando a una versione “Pro” della console, qualcosa che la società ha negato più volte; considerando, però, che PS5 e Xbox Series X/S sono ora sul mercato, avrebbe senso per Nintendo pianificare un nuovo hardware per tenere il passo dei rivali. Magari non sarà il modello “PRO”, ma presto potrebbe essere il momento per parlare di una nuova Switch con hardware rinnovato.

Vi ricordiamo che Mario Kart è disponibile anche per iPhone e iPad, anche se con un gameplay meno profondo e complesso rispetto alla controparte per console. Sempre per quest’anno Nintendo ha anche in cantiere il nuovo film di Super Mario Bros che arriverà nelle sale il prossimo Natale: ne abbiamo parlato in questo articolo.