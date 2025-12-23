Facebook Twitter Youtube

Un vero teleobiettivo 10x sta per tornare su uno smartphone

Di Emiliano Contarino
Se è vero che la tecnologia fa passi da gigante sugli smartphone, sopratutto in ambito fotografico, è altrettanto vero che è da svariati anni che non si vede un vero teleobiettivo 10x su un dispositivo mobile. Per la precisione dai tempi del Samsung Galaxy S23 Ultra, rilasciato nell’ormai lontano 2023. Tuttavia, una nuova indiscrezione suggerisce che un importante rivale della serie Ultra di Samsung potrebbe non solo riportare in auge questa caratteristica, ma addirittura potenziarla.

Al momento non c’è nulla di ufficiale in merito, ma bastano le parole del leaker Digital Chat Station per riportare la speranza. Lo stesso, infatti, ha riportato su Weibo che l’OPPO Find X9 Ultra integrerà una fotocamera periscopica da 50MP con zoom 10x.

L’indiscrezione spiega che questo obiettivo offrirà una focale nativa di 230mm (circa 10x) e uno zoom “ad alta qualità” di 460mm (circa 20x). Quest’ultimo dato si riferisce probabilmente a uno zoom a risoluzione Lossless, dato che OPPO sarebbe in grado di effettuare un crop (ritaglio dell’immagine) centrale da 12,5MP sul sensore da 50MP per ottenere lo scatto a 20x.

OPPO Find X9 è la nuova serie che punta a prestazioni e design - macitynet.it
In foto Oppo Find X9 Pro, già svelato

Ad un sensore fotografico di questo spessore, Digital Chat Station suggerisce anche che il Find X9 Ultra disporrà di una fotocamera principale “super-large” da 200MP e di una fotocamera con teleobiettivo medio, presumibilmente 3x o 4x, sempre da 200MP. Aggiunge inoltre che il teleobiettivo da 200MP potrebbe vantare le migliori capacità di cattura della luce nella sua categoria, mentre la fotocamera principale potrebbe offrire un assorbimento di luce superiore persino a quello dei sensori da un pollice.

Altre caratteristiche tecniche

Di OPPO Find X9 Ultra sono uscite altre indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche. Già lo scorso ottobre erano emersi indizi su un prototipo ingegneristico di fascia alta, identificato quasi certamente come l’X9 Ultra, che svelavano una dotazione hardware di assoluto rilievo.

Il dispositivo dovrebbe presentare uno schermo piatto 2K rifinito con vetro 2.5D, supportato da una batteria dalla capacità “monstre” stimata oltre i 7.000 mAh, capace di ricaricarsi fino a 100W via cavo e 50W in modalità wireless. A completare questo quadro di specifiche premium troveremmo uno scanner di impronte digitali a ultrasuoni, un motore di vibrazione di grandi dimensioni e la massima protezione contro acqua e polvere, garantita dalle certificazioni IP68 e IP69.

Non solo, recenti report riguardanti il prossimo smartphone di punta OPPO, indicavano la presenza del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (a differenza del modello Pro), che ovviamente andrebbe ad incoronare il terminale come un vero e proprio top di gamma sull’attuale scena.

Ricordiamo che la serie OPPO Find X9 con il modello Pro parte da 1.299,99 euro, mentre il Find X9 parte da 999,99 euro. Su Amazon sono disponibili alcuni modelli.

