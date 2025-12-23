Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Prime Video e Disney+ non li avranno più: scopri dove vedere i film e le serie più belle da gennaio 2026
Curiosità Tech

Prime Video e Disney+ non li avranno più: scopri dove vedere i film e le serie più belle da gennaio 2026

Di Francesca Testa
film serie tv più belle 2026 dove vedere
Dove vedere nel 2026 i film e le serie tv più belle (Foto Sito Primevideo/Disney+) - Macitynet.it

Tutto quello che si deve sapere, quali saranno i canali più forniti con l’offerta migliore: con il nuovo anno cambia tutto

Da gennaio 2026 il panorama dei canali streaming è destinato a cambiare, alla lista dei canali noti che già conosciamo, a partire dal prossimo 13 gennaio si aggiungerà una nuova piattaforma che offrirà tantissimi contenuti esclusivi, tra cui le serie più belle di sempre.

Una grande novità per chi ama guardare i film e serie tv di successo, anche perché sembra che i contenuti saranno strepitosi e sarà impossibile non iniziare a guardarli. Motivo per cui in tanti vogliono già sapere come funzionerà questa nuova piattaforma e quanto costerà l’abbonamento.

Addio Prime e Disney+, arriva in Italia la famosa piattaforma

A partire dal 13 gennaio 2026 si prepara ad arrivare in Italia il canale HBO Max, che debutterà nel bel Paese e potrebbe cambiare davvero le nostre modalità di fruizione. Il motivo? Il catalogo è vastissimo e offrirà una serie di successi d’oltreoceano oltre che docu-serie italiane.

film e serie tv 2026
Film e serie tv 2026, cosa c’è da sapere – Macitynet.it

Ne sono un esempio The Pitt, medical drama che ha come protagonista Noah Wyle, ma anche Portobello o Melania Rea, di quest’ultima sono da poco iniziate le riprese con Maria Esposito, che interpreterà la vittima. Ma ci saranno tantissime altre serie originali come Gina Lollobrigida: Diva contesa, Saman, docu-serie sul caso della ragazza pachistana uccisa dai familiari.

Non mancheranno i grandi classici HBO, la nuova serie Harry Potter, la terza stagione di Euphoria e chi ne ha più ne metta. Questa nuova piattaforma offrirà un catalogo più che interessante, per questo è prevedibile che in tanti vogliano capire come funzioni l’abbonamento.

Per chi volesse abbonarsi ad HBO Max c’è da sapere che i prezzi sono gli stessi del resto di Europa e delle altre famose piattaforme streaming, sono disponibili diversi pacchetti: uno base con pubblicità e 2 dispositivi Full HD a 5,99 euro al mese, uno standard che rispetto a quello base offre anche 30 download a un prezzo di 11,99 euro e poi c’è la versione Premium a 16,99 euro e anche uno sport da aggiungere con solo 3 euro al mese in più.

A questo punto non ci resta che aspettare l’arrivo di questa piattaforma per iniziare a guardare contenuti esclusivi e accedere a serie televisive di cui fino si è sicuramente sentito parlare. Ci saranno poi docu-serie originali ispirate a storie di personaggi famosi ma anche a fatti di cronaca eclatanti, come alcuni recenti femminicidi.
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Un vero teleobiettivo 10x sta per tornare su uno smartphone

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.