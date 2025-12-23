Prime Video e Disney+ non li avranno più: scopri dove vedere i film e le serie più belle da gennaio 2026

Tutto quello che si deve sapere, quali saranno i canali più forniti con l’offerta migliore: con il nuovo anno cambia tutto

Da gennaio 2026 il panorama dei canali streaming è destinato a cambiare, alla lista dei canali noti che già conosciamo, a partire dal prossimo 13 gennaio si aggiungerà una nuova piattaforma che offrirà tantissimi contenuti esclusivi, tra cui le serie più belle di sempre.

Una grande novità per chi ama guardare i film e serie tv di successo, anche perché sembra che i contenuti saranno strepitosi e sarà impossibile non iniziare a guardarli. Motivo per cui in tanti vogliono già sapere come funzionerà questa nuova piattaforma e quanto costerà l’abbonamento.

Addio Prime e Disney+, arriva in Italia la famosa piattaforma

A partire dal 13 gennaio 2026 si prepara ad arrivare in Italia il canale HBO Max, che debutterà nel bel Paese e potrebbe cambiare davvero le nostre modalità di fruizione. Il motivo? Il catalogo è vastissimo e offrirà una serie di successi d’oltreoceano oltre che docu-serie italiane.

Ne sono un esempio The Pitt, medical drama che ha come protagonista Noah Wyle, ma anche Portobello o Melania Rea, di quest’ultima sono da poco iniziate le riprese con Maria Esposito, che interpreterà la vittima. Ma ci saranno tantissime altre serie originali come Gina Lollobrigida: Diva contesa, Saman, docu-serie sul caso della ragazza pachistana uccisa dai familiari.

Non mancheranno i grandi classici HBO, la nuova serie Harry Potter, la terza stagione di Euphoria e chi ne ha più ne metta. Questa nuova piattaforma offrirà un catalogo più che interessante, per questo è prevedibile che in tanti vogliano capire come funzioni l’abbonamento.

Per chi volesse abbonarsi ad HBO Max c’è da sapere che i prezzi sono gli stessi del resto di Europa e delle altre famose piattaforme streaming, sono disponibili diversi pacchetti: uno base con pubblicità e 2 dispositivi Full HD a 5,99 euro al mese, uno standard che rispetto a quello base offre anche 30 download a un prezzo di 11,99 euro e poi c’è la versione Premium a 16,99 euro e anche uno sport da aggiungere con solo 3 euro al mese in più.

A questo punto non ci resta che aspettare l’arrivo di questa piattaforma per iniziare a guardare contenuti esclusivi e accedere a serie televisive di cui fino si è sicuramente sentito parlare. Ci saranno poi docu-serie originali ispirate a storie di personaggi famosi ma anche a fatti di cronaca eclatanti, come alcuni recenti femminicidi.