La serie OPPO Find X9 punta al top per prestazioni, design e prezzo

OPPO ha ufficialmente presentato la nuova serie Find X9, composta dai modelli Find X9 e Find X9 Pro, che rappresentano il nuovo punto di riferimento dell’azienda nel segmento degli smartphone di fascia alta, naturalmente sponda Android.

Fotocamere Hasselblad

La serie Find X9 rinnova l’impegno di OPPO nel campo dell’immagine mobile, introducendo un sistema di fotocamere co-progettato con Hasselblad, noto marchio della fotografia professionale.

In particolare, Find X9 integra tre sensori da 50 MP, tra cui una fotocamera principale Sony LYT-808 e un teleobiettivo periscopico da 50 MP, affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare con funzioni macro. In più, il terminale offre un sensore dedicato True Color per gestire la fedeltà cromatica anche in condizioni di luce difficili.

Find X9 Pro

Il modello Find X9 Pro introduce novità ancora più consistenti per il reparto camera, con un sensore principale Sony personalizzato e, soprattutto, una fotocamera teleobiettivo Hasselblad da 200 MP con zoom ottico 3x e apertura f/2.1. Il sistema può avvicinarsi fino a 10 cm per macro di precisione, grazie anche al processo di allineamento ottico sviluppato da OPPO.

Il nuovo motore d’immagine LUMO Image Engine ottimizza poi l’uso di CPU e memoria, migliorando allo stesso tempo la resa dei colori e la gamma dinamica. La funzione 4K Motion Photos consente di estrarre fotogrammi video in alta qualità, unendo fotografia e video in un unico flusso creativo. I nuovi terminali funzionano con il sistema operativo ColorOS 16.

Potenza, autonomia e ricarica

OPPO Find X9 monta una cella da 7025 mAh, mentre il Pro arriva a 7500 mAh, con batterie di terza generazione Silicon-Carbon che mantengono oltre l’80% della capacità dopo cinque anni di utilizzo medio.

Entrambi i modelli supportano la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 80W, quella wireless AIRVOOC da 50W e la ricarica inversa da 10W, rendendo possibile alimentare altri dispositivi compatibili in modo semplice e veloce.

Galleria X9:

Estetica e caratteristiche tecniche

Il design della serie Find X9 segue linee simmetriche, con bordi piatti e cornici laterali ultrasottili. Lo schermo con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz raggiunge una luminosità di 3600 nit, mantenendo un’elevata leggibilità anche all’aperto. Sul fronte della resistenza, entrambi i modelli risultano tra i più protetti della categoria, con certificazioni IP66, IP68 e IP69 contro polvere, immersioni e spruzzi ad alta temperatura.

Al loro interno il chip MediaTek Dimensity 9500, costruito con processo a 3 nanometri, con un consumo energetico che cala fino al 55%. Ad affiancare il processore la GPU ARM G1-Ultra e la nuova NPU 990 assicurano elaborazioni grafiche e di intelligenza artificiale più rapide ed efficienti.

Non manca infine un sistema di raffreddamento con camera di vapore che mantiene alte le prestazioni anche nei giochi più impegnativi, mentre il Trinity Engine di OPPO ottimizza la gestione delle risorse del processore per garantire fluidità costante e maggiore autonomia.

Prezzi e disponibilità

La serie OPPO Find X9 con il modello Pro a 1.299,99 euro, mentre il Find X9 parte da 999,99 euro. Su Amazon sono disponibili alcuni modelli.

Le notizie sull’Universo Android sono disponibili in questa pagina di macitynet.