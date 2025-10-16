OPPO presenta ColorOS 16, maggiore fluidità e integrazione tra dispositivi

OPPO annuncia ColorOS 16, la nuova versione del proprio sistema operativo che debutterà con la serie Find X9. Il software, spiega la società, introduce miglioramenti in termini di reattività, esperienza grafica e connettività, con un’attenzione particolare all’integrazione tra dispositivi di ecosistemi diversi.

ColorOS 16 evolve il lavoro svolto con la Parallel Animation di ColorOS 15 introducendo la tecnologia Seamless Animation, pensata per rendere più uniforme la transizione tra app e funzioni. Due nuovi motori, Luminous Rendering Engine e Trinity Engine, gestiscono rispettivamente l’elaborazione visiva e l’ottimizzazione delle risorse di sistema, garantendo stabilità e fluidità anche in condizioni di carico elevato.

Da notare che grazie al progetto “Breeze” queste ottimizzazioni arriveranno anche sugli smartphone di fascia medio-bassa, offrendo un miglioramento delle prestazioni su hardware meno recente.

Design e personalizzazione

Cambia anche l’interfaccia grafica, che adesso adotta un’estetica ispirata alla luce naturale e introduce nuove possibilità di personalizzazione, come sfondi animati, font dinamici e suggerimenti grafici basati sull’intelligenza artificiale. Migliorata anche la modalità Always-On Display a schermo intero, che adesso consente di visualizzare informazioni e sfondo contemporaneamente, garantendo continuità visiva tra le schermate.

Inoltre, con Flux Home Screen, icone e cartelle possono essere ridimensionate liberamente, con un aggiornamento fluido del layout.

Strumenti fotografici e video

Altre novità di rilievo riguardano il versante fotografico. La suite integra con il nuovo aggiornamento la funzione Re-Illuminazione AI, che corregge l’illuminazione dei ritratti in ambienti con poca luce. Sono presenti anche strumenti come AI Eraser, AI Refocus e AI Remove Reflection, mentre il video editor aggiornato introduce Master Cut, con funzioni avanzate di taglio, regolazione e montaggio.

ColorOS 16 amplia, in ultimo, anche la compatibilità di O+ Connect, che ora supporta anche sistemi Mac e Windows. Questo vuol dire che adesso è possibile gestire file o controllare il computer da remoto direttamente dallo smartphone.

Ancora, la funzione Screen Mirroring consente di proiettare fino a cinque applicazioni contemporaneamente sullo schermo del PC e interagirvi tramite mouse e tastiera.

Disponibilità

ColorOS 16 sarà distribuito con la serie Find X9 e successivamente esteso ad altri dispositivi OPPO. L’azienda non ha ancora comunicato le tempistiche di aggiornamento per i modelli precedenti.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo OPPO il link da seguire è direttamente questo.