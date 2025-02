Con Reno13 Oppo si espande in Europa a partire da Milano

Pubblicità

Arriva in Europa la serie Reno13 di OPPO, che annuncia il debutto dei modelli Reno13 Pro, Reno13 e Reno13 F, previsto per il 24 febbraio 2025 con presentazione a Milano. Questo evento, spiega il costruttore, rappresenta il primo grande lancio europeo dell’anno da parte del marchio, che si propone di consolidare la propria presenza sul mercato introducendo una generazione intera di dispositivi in un unico momento.

La strategia di lancio non è nuova, bensì si ispira a quanto accaduto con Find X8 Pro e Reno12, i primi dispositivi con AI a bordo di OPPO in Europa, segnando così un cambiamento nel modo di presentare nuovi prodotti.

In un primo annuncio di presentazione, la società ha spiegato che l’azienda intende rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso l’integrazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e un design moderno e curato.

Billy Zhang, responsabile del marketing internazionale di OPPO, ha dichiarato che i riscontri ottenuti dai precedenti lanci hanno spinto l’azienda ad ampliare la propria gamma in Europa.

In questo senso, la nuova serie Reno13 si distingue per un design più audace, ispirato “alle ali di una farfalla”, in grado di fondere artigianalità e tecnologie poste a servizio di prestazioni fotografiche avanzate e un’esperienza utente migliorata.

Presentazione a Milano

Reno13 non sarà, però, l’unico protagonista della presentazione di Milano. Durante l’evento, OPPO presenterà, infatti, anche una serie di dispositivi IoT, tra cui indossabili e apparecchi True Wireless Stereo (TWS), che contribuiranno ad ampliare ulteriormente il proprio ecosistema.

Tra le caratteristiche dei nuovi terminali la fotocamera con teleobiettivo 3,5x, generosa batteria da 5.800mAh e diverse funzioni AI multimediali. Ulteriori dettagli e specifiche tecniche saranno svelati durante l’evento di Milano, che la società preannuncia come un importante punto di riferimento per il settore dei dispositivi smart.

